El trasfondo de las goleadas en la Liga MX femenil

Destacar las goleadas en la Liga MX femenil no debe quedarse solo en la espectacularidad ni en los libros de estadísticas de productividad. Un marcador de ese peso tiene detrás varias razones que lo provocan y es un síntoma del estado actual del circuito.

La jornada 2 del Clausura 2023 cerró con un registro de 40 goles en los nueve juegos disputados, siendo la segunda fecha con más anotaciones en la historia de la Liga MX Femenil, solo detrás de la jornada 4 del Apertura 2017, que acumuló 47 goles. Las Tuzas vencieron 10-2 a Toluca, siendo la segunda goleada más abultada en la trayectoria del circuito. La primera ocurrió en el Clausura 2018, cuando el club América derrotó 12-1 a Morelia. En aquel entonces, la liga cumplía su primer año como profesional, no existía semillero con la Sub-18 (que en noviembre de 2022, Pumas fue el primer campeón) y tampoco existían las plazas para extranjeras, que a partir del Clausura 2021 se extendió a cuatro lugares, sin considerar a las mexicoamericanas, que ahora son contempladas como formadas en México.

Las goleadas tienen un abanico de factores, desde cómo se refuerzan los equipos cada temporada, el aprovechamiento de las plazas de extranjeras, el aspecto anímico o la brecha entre los equipos por condiciones laborales, que siguen sin ser homólogas entre los 18 clubes.

”Los equipos que han invertido y reforzado cada temporada son los que siempre están en los primeros lugares, donde hay competitividad y eso hace que las jugadoras dentro de un plantel que no tengan tanta experiencia, la adquieran. Los equipos que no se refuerzan tienen una falta de compromiso en preparar en el tema físico, mental, de grupo. Si la plantilla no tiene una columna vertebral, si se cambian de jugadoras difícilmente se podrá hacer algo”, explicó a El Economista, la ex entrenadora de Pumas Femenil, Ileana Dávila, actualmente analista en TUDN.

Tigres femenil domina la liga con cinco trofeos, pero ya no son las únicas en la conversación, pues equipos como Chivas y Tuzas encontraron un sistema de formación de jugadoras que equilibran el nivel competitivo en la liga.

”En el 2017 cuando había una clara disparidad en la liga de las jugadoras que tenían algún tipo de formación profesional o de Selección o que ya habían participado en eventos universitarios en Estados Unidos, ahí se veía muy clara la diferencia. En esta ocasión me parece que más que pensar en una brecha entre equipos que sí existe, obedece a la manera en que los clubes han podido integrar y pulir sus maquinarias. Antes hablábamos solo de Tigres y Rayadas como las dominantes, hoy están en la conversación Chivas, América, Tuzas. En el caso de América, hoy con una plantilla que tiene un 11 titular y una banca que puede ser también titular. La decisión difícil es quienes inician”, opina para este medio Naim Gallegos, analista de futbol femenil y host del podcast Futbolera.

marisol.rojas@eleconomista.mx