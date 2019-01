La primera oferta que realizó Boca Juniors a Cruz Azul por la transferencia de Iván Marcone fue de 6 millones de dólares. La respuesta del equipo mexicano fue negativa.

“Lo de Marcone no es sencillo, no tiene cláusula de salida. Él fue a plantear (a la directiva de Cruz Azul) sus ganas de salir y estamos negociando. Es un caso particular, tuve la chance de hacerlo debutar, tuvo un año fantástico”, señaló Gustavo Alfaro, entrenador del equipo argentino.

Los futbolistas que participan en la Liga MX interesan en Argentina. El futbol mexicano se ha convertido en un mercado atractivo para el traspaso de jugadores hacia el país sudamericano, ya que en los últimos seis años un total de 88 jugadores dejaron México para irse a Argentina y menos de 20% de los casos migraron por un monto económico. La mayoría salió en calidad de préstamos o liberados por la finalización de su contrato.

Aun así, el monto de inversión de equipos como: Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing, Godoy Cruz, Vélez Sarsfield, Talleres de Córdoba llega a 50.3 millones de dólares, lo que convierte al futbol argentino en la segunda Liga que más traspasos de compra realiza con la Liga MX.

El último de ellos fue Marcone. La directiva de Cruz Azul no quiso retener a un futbolista que deseaba jugar en otro equipo. Así que aceptó una nueva oferta por su traspaso que fue 41% más elevada que la primera propuesta, para finiquitar la operación en 8.5 millones de dólares.

“No es fácil comprar jugadores en México, por el poderío económico que tienen la mayoría de los clubes. Por ese motivo, muchas veces las negociaciones se extienden, debido al valor estipulado por el club vendedor, que no tiene ningún apuro financiero en finalizar la operación”, señala Gustavo Silikovich, gerente general de River Plate.

El directivo argentino indica que el futbol mexicano se puede seguir en Argentina porque existe transmisión de algunos partidos del torneo y noticieros deportivos programan resúmenes de los juegos, lo que ayuda a que se conozcan las actuaciones de los jugadores en México, además que muchos ya habían jugado en el país.

Para Roberto Parrottino, periodista de El Tiempo, los equipos con mayor poder económico en Argentino son capaces de hacer operaciones de compra por futbolistas que juegan en México y como una medida de remplazo de los jugadores que vendieron al futbol europeo.

“Los jugadores que llegan desde México no están en el nivel de los que se fueron a Europa pero sí compensan y, sobre todo, los van a buscar a México porque entre equipos argentinos grandes cada vez se hacen menos transferencias entre ellos”, señala el periodista.

El caso de Marcone sirve para ejemplificar los mecanismos de transferencias entre clubes mexicanos y argentinos, ya que Boca Juniors se puso en contacto con el jugador, no con el club; después, propuso una oferta económica menor al valor del jugador y, finalmente, no podía presentar oficialmente al mediocampista porque Cruz Azul no recibía las garantías de pago por la transferencia y por lo tanto no expedía el transfer internacional que indicaba que el jugador dejaba de pertenecer al equipo mexicano.

Javier Pérez Teuffer, directivo mexicano quien trabajó en América y Necaxa, indica que los clubes argentinos buscan los traspasos de jugadores desde México que estén por terminar contrato y quedan libres, lo que significa que sólo deben acordar el contrato con el jugador y se evitan negociar entre clubes por la transferencia.

“Son negociaciones individuales, pero cuando un club argentino busca un traspaso, lo que buscan es no pagarlo y que les des plazos, e incluso si no obtienen ninguna de las dos, ellos ven cómo le hacen y los pagan”, expresa el exdirectivo.

Silikovich señala que se ha afianzado un negocio de ida y vuelta entre las ligas de Argentina y México, porque el intercambio, préstamo y venta de jugadores desde ambos torneos han crecido en los últimos años y tampoco parece que vaya a detenerse.

“Los equipos de la Liga MX pueden desembolsar más dinero en fichajes, ya que obtienen hasta cinco veces más ingresos por los derechos de televisión que los equipos argentinos”, indicó el directivo.

Quizá esa sea una de las razones por las que Boca Juniors pagó 2.5 millones de dólares menos a América por el traspaso de Darío Benedetto, que el monto que desembolsó el equipo mexicano cuando adquirió al delantero que jugaba en Tijuana.

Los jugadores mejor cotizados en el futbol argentino

River Plate y Boca Juniors tienen a 12 de los 20 jugadores mejor valuados en el futbol argentino. Ocho —entre ellos, Gonzalo Martínez y Exequiel Palacios lideran el listado— pertenecen a los millonarios, mientras que los xeneizes tienen cuatro, incluido Cristian Pavón, quien jugó la pasada Copa del Mundo con la Selección Argentina.

En el listado sólo hay un jugador con pasado en la Liga MX. Se trata del delantero Darío Benedetto, quien jugó en Tijuana y América y ahora defiende la playera de Boca.

En segundo plano destacan los tres futbolistas que aporta el Independiente de Avellaneda y los dos que juegan en Vélez Sarsfield.

