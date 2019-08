Nelly Simón ya estaba empapada de la Liga MX Femenil cuando en mayo recibió la llamada de Amaury Vergara y José Luis Higuera para liderar el proyecto de Chivas Femenil.

El objetivo era claro. Llegaría a darle forma, estructura y un método al equipo que logró el primer título de campeón en la historia del futbol femenil de México.

El torneo Clausura 2019 fue difícil para Chivas Femenil, pues no pudieron calificar a la Liguilla, y para la reestructuración del plantel querían a una persona que estuviera 100% enfocada en la conformación, desarrollo y evaluación de la nueva era del equipo.

“Me preguntan (Amaury e Higuera) si me interesa. Me tomé unas horas para pensarlo. Les dije que sí y les presenté un proyecto.

“La última entrevista la tuve con Amaury Vergara y todo se dio de las dos partes muy afín. Fluyó muy bien hasta que se da conocer el nombramiento”, detalló Nelly Simón, gerente deportiva de Chivas Femenil.

Ella recordó que el anuncio del torneo femenil a cargo de la FMF y la Liga MX tomó por sorpresa a los equipos. De eso ya han pasado dos años, y el futbol femenil busca su sitio entre los aficionados, patrocinadores, televisoras. Para los equipos, que fue una exigencia, van definiendo sus proyectos, con base en la capacidad financiera, recursos e infraestructura con que ya contaban antes de formar una categoría femenil.

“Cada equipo le está dando la importancia que puede, y así como en la varonil vemos a equipos que tienen mayor poderío económico, de la misma forma en la femenil. No pasa por no querer hacerlo. Simplemente, cada equipo le está dando importancia y está formando los mejores planteles que puede. Sin embargo, las situaciones son distintas en cada uno de los equipos, eso no quiere decir que no quieran apoyar el futbol femenil”, reflexionó Nelly Simón.

Guadalajara tomó la iniciativa y nombró a Nelly como gerente deportiva. Eso significa que asumiría todas las decisiones deportivas del equipo femenil, dejando atrás 13 años en los medios de comunicación como analista y comentarista, pero también asumió el reto de encabezar la encomienda de Vergara e Higuera, y a poner en práctica su conocimiento en cancha, gestión de jugadores, cuerpo técnico y metodologías de entrenamiento, que adquirió cuando obtuvo en título de director técnico con la Escuela Nacional de Directores Técnicos (Endit) de la FMF en el 2014.

“Veo toda la parte deportiva, que conlleva formar el equipo, ver qué refuerzos se pueden traer, evaluar al cuerpo técnico, junto con Mariano Varela, a quien siempre le pido consejo o apoyo para la toma de decisiones. Pero al final, en la parte deportiva del equipo femenil, me han dado toda la libertad de trabajar, me han apoyado a 100% y estoy comprometida con el proyecto de Chivas”.

Cuando llegó a Chivas, Nelly Simón se encontró a un equipo que no calificó a la fase final del último torneo, con jugadoras que ya habían perdido el estatus y calidad con el que consiguieron el título del torneo Apertura 2017 y con un horizonte donde el cambio de formato de la competencia y las nuevas reglas que permiten más refuerzos mayores de edad y futbolistas mexicoamericanas cambiaría la dinámica del torneo.

La gerente explicó que Chivas ya tenía una base sólida cuando llegó, y refirió que contaba con dos equipos femeniles con un rol similar a unas fuerzas básicas.

“Entonces, es más fácil echar a andar una estructura que ya había, pero ahora de una forma profesional”, afirmó.

¿Cómo encontraste a Chivas a tu llegada?

El equipo ya tenía una muy buena base de jugadoras. N por nada fueron las primeras campeonas. Muchas de las que están ahora fueron campeonas en ese torneo. Al final también hay ciclos, hay cosas que se pueden mejorar. Se determinó que había áreas en que se podían mejorar algunas posiciones. El objetivo de Chivas es tener un plantel competitivo y que sean buenas jugadoras y mejores seres humanos.

¿Cuál será el reto del futbol femenil en México en los próximos años?

Hay que tener mucha paciencia y debe de radicar en cada una de las instituciones. Me queda claro, y no es ningún secreto, el futbol es un negocio. Desgraciadamente, no estamos acostumbrados a apoyar el futbol femenil como sí lo hacemos con el varonil.

Ya se intentó en México una Liga Amateur. No se consiguió, pero se ha intentado ahora con este proyecto. Si queremos un proyecto que sea referente a nivel internacional, se tienen que poner los pilares para que haya buenos cimientos.

