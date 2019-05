Los últimos cinco directores técnicos previos a Diego Ramírez que han estado a cargo de la Selección Mexicana Sub 20, actualmente sólo dos de ellos tienen trabajo relacionado con el futbol.

Jesús Ramírez es director deportivo de Pumas y Marco Antonio Ruiz trabaja con la selección nacional Sub 17.

Los otros tres entrenadores: Sergio Almaguer, Juan Carlos Chávez y Eduardo Regis, no encontraron consolidación en el futbol mexicano, luego de pasar por puestos como auxiliares, entrenadores en Segunda División y pocas oportunidades en Primera División. Actualmente, no se dedican a algo relacionado con el futbol.

“La Sub 20 está vista en la óptica de la gente como fuerzas básicas, que es una forma de ver equivocada. México es un país que ve a sus entrenadores menores con un perfil lejano a las categorías adultas. Simplemente no se considera el concepto de desarrollo individual del entrenador como algo muy creíble. Entonces aunque veas técnicos muy exitosos en la Sub 20 nacional o el Ascenso; se piensa que no es el camino adecuado”, comentó a El Economista el entrenador mexicano, Jacques Passy.

De los 18 entrenadores del Clausura 2019, ninguno de ellos pasó por la dirección técnica de categorías menores de la Selección Mexicana.

Solamente dos estrategas dirigieron en Segunda División: José Luis Sánchez Solá, que entrenó a Correcaminos de Tamaulipas y a los Venados de Mérida.

Y José Luis González China, quien dirigió a Veracruz como técnico interino tras la salida de Robert Dante Siboldi.

Sergio Almaguer

Tuvo oportunidad de dirigir dos mundiales de la categoría: Turquía 2013 y Nueva Zelanda 2015. En ambos clasificó a los octavos de final, pero no superó la fase y tuvo que dejar su cargo. La incertidumbre sobre sus resultados implicó pocas oportunidades dentro del futbol mexicano. Un año después de dejar el cargo fue considerado por Jaime Lozano para el cuerpo técnico de Gallos Blancos.

Juan Carlos Chávez

Consiguió la medalla de bronce con la Sub 20 en el Mundial de Colombia 2011, dirigió al Atlas, dónde en su primera temporada los salvó del descenso, pero en la siguiente sus números no fueron buenos y terminó su ciclo con el equipo en Primera División. Después de esa oportunidad se fue el Ascenso y no regresó a Liga MX. En dicha Liga ha sido entrenador de Mérida, Cimarrones y en su última oportunidad con Correcaminos fue despedido en febrero de este año.

Eduardo Regis

Después de su etapa como seleccionador nacional, fue auxiliar técnico en Liga MX con Jaguares y entrenador interino de Santos Laguna por un partido. A partir de ello, llevó su carrera en el Ascenso en el banquillo de Correcaminos, Dorados y en el 2017 fue despedido de Atlante, su último trabajo relacionado con el futbol.