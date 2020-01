Cruz Azul perdió 1-2 frente al Atlas en su primer juego como local en el Azteca, donde los rojiblancos le dieron la vuelta al marcador después dela expulsión de Orbelín Pineda. La Máquina se había adelantado con la anotación de Elías Hernández a los 15 minutos de juego, pero todo cambió al 29 con la expulsión.

“Una expulsión medio rigorista a mi forma de entender. Es un partido cuando estábamos 11 contra 11 y luego cambia con un jugador menos. No sé cuál fue la apreciación del árbitro, no me queda muy claro si era para una roja directa en media cancha, sin transcendencia o por lo menos la tuvieron que haber revisado, independiente de lo que haya sido el arbitraje hicimos un gran esfuerzo”, mencionó el entrenador Robert Dante Siboldi.

Jugar con uno más en la cancha lo aprovechó Atlas para empatar al minuto 43 con Ángel Márquez, en su debut en la liga, y para dale la vuelta sobre el final, al 87, con Ignacio Jeraldino, chileno recién llegado al futbol mexicano.

Más allá de lo que significa empezar con descalabro el Clausura 2020, Cruz Azul repitió el problema de baja asistencia en su cancha, con apenas 20,179 boletos vendidos, menos de 25% de ocupación. Durante el Apertura 2019, el cuadro celeste fue el equipo que menos ocupación tuvo con 21.91 por ciento.

Las Súper Chivas iniciaron con el pie derecho

El gasto en refuerzos ilusionó a los fans de Chivas desde la primera jornada. Los boletos se agotaron para el partido que ganó 2-0 ante Juárez FC. Incluso, desde días antes, el club informó que 80% de la totalidad del Estadio Akron (46,355 lugares) fueron adquiridos a través de la venta de Chivabonos.

El Rebaño Sagrado selló la victoria con los goles de los atacantes Alexis Vega, al minuto 34, y del reciente refuerzo José Juan Macías, al 36. Con este resultado, los tapatíos sueñan con recuperar el protagonismo, clasificar a la liguilla y pelear por el campeonato.

“En términos generales, hicimos un buen partido, el rendimiento fue muy parejo y ganamos con justicia, pero no me gustó que por momentos bajamos el ritmo y eso le permitió crecer a Juárez, pero creo que el desempeño fue bastante aceptable para ser la fecha uno”, indicó el técnico Luis Fernando Tena.

