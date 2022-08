Cruz Azul concluye un proyecto directivo más

En diez jornadas, el balance de Diego Aguirre en el banquillo de Cruz Azul fue en números rojos y fue cesado de la responsabilidad con seis derrotas en la cuenta. El cuarto uruguayo en dirigir al club en su historia tuvo tres meses para emprender su proyecto, sin embargo, la goleada más dolorosa en el Clásico ante club América (7-0) fue razón suficiente para cortar el proceso.

Se trata del periodo más corto de un entrenador cementero, después del que representó la dirigencia de Joaquín Moreno a finales del 2015, que duró un partido mientras que la directiva hacia la transición de Sergio Bueno a Tomás Boy. Sin embargo, Moreno ha tenido el voto de confianza como director técnico interino.

En una década, Cruz Azul ha ocupado a 11 entrenadores diferentes, siendo Aguirre el que marcó el segundo porcentaje de efectividad más bajo (27.27%), después del que dejó Mario Carrillo en el 2003 (22.22%) con una gestión finiquitada a los dos meses. Mientras que en 20 años, ningún director técnico ha durado más de tres años. En dicho periodo, Isaac Mizrah ha sido con 81.48% el entrenador con mejor porcentaje de efectividad tras nueve partidos dirigidos.

"Cruz Azul es un club grande que tiene el compromiso histórico de competir por los primeros lugares. De acuerdo a los resultados obtenidos se ha tomado la decisión de cesar al entrenador Diego Aguirre y a su cuerpo técnico", apuntó el comunicado.

Este Apertura 2022, el club navega como la peor defensiva del torneo con 25 goles en contra. El registro previo fue en el Apertura 2004 cuando el equipo permitió 37 anotaciones. Diego Aguirre no pudo despedirse en conferencia, tras el partido contra Las Águilas por suspensión.

Pumas van en picada

En Ciudad Universitaria se escucharon abucheos después de la goleada 5-1 ante Santos Laguna. Ni Andrés Lillini, ni las nuevas contrataciones sudamericanas, ni el mago lateral Dani Álves tienen la clave para levantar al equipo que navega en la posición 16 del certamen, con tres derrotas y ocho puntos en nueve jornadas disputadas.

El declive de los resultados cumple dos semanas. La primera goleada la enfrentaron en el partido amistoso ante el Barcelona con la derrota 6-0 en la competencia por el trofeo Joan Gamper; tras ello fueron apaleados 3-0 por el club América en el Clásico en Ciudad Universitaria. Mientras que, a media semana el Atlético San Luis los derrotó por 3-2

“No tengo problema en usar la palabra crisis. En cuanto a los abucheos no me parecen normales ni propios. Son jugadores que dejan todo, no están en buen momento como todos, pero no comparto”, dijo el entrenador, tras el partido en CU.

En cuanto a la ofensiva, Pumas ha metido 10 goles en lo que lleva del torneo (nueve partidos) y en la defensiva han permitido 17 anotaciones. El 27 de agosto, los auriazules enfrentarán a Chivas.

marisol.rojas@eleconomista.mx