“Un equipo que se estaba levantando, hoy está deshecho”, dijo el director técnico del club Querétaro Hernán Cristante en una rueda de prensa el lunes, dos días después del partido por la jornada nueve contra el Atlas que se vio interrumpido por un trágico incidente de violencia en el Estadio La Corregidora que dejó 26 lesionados, de acuerdo a las cifras oficiales. El entrenador de los Gallos también señaló que, aún con la noticia de una posible desafiliación y pérdida de empleos, el mayor temor es el de las amenazas “de muerte” que han recibido las familias de los integrantes de la institución.

“Es uno de los temores que hay (la pérdida de empleo), pero ese temor ni se asemeja a que estén amenazando de muerte o algo a tu familia. Eso es peor”, dijo Cristante y respondió con un contundente “sí”, a la pregunta expresa de si los miembros del equipo han recibido amenazas.

“Sí. Uno también. No puedes estar tranquilo. Me parece que esto se exacerbó a un nivel que no tiene comparación, llamar a los jugadores o a la gente de la institución asesinos cuando ellos pusieron su integridad y se expusieron para poder salvar a alguien, ayudar a alguien, no escuché a nadie comentar que hubo gente de Gallos ayudando a gente de Atlas”.

Cristante explicó que en el interior el equipo se encuentra afectado anímicamente. Y que será complejo retornar a la normalidad en las dinámicas que se venían trabajando. En la jornada seis los gallos se lograron meter en zona de repechaje luego de estar fuera las cuatro semanas anteriores.

“Volver a equilibrar eso es complejo, ya teníamos patrones complicados de poder trabajar. El equipo había mostrado buenas mejoras en el comportamiento, en el diseño, en la metodología, en el estar, en el querer y hoy todo eso se hizo pedazos. Chocaste a 160 kilómetros por hora y tienes destrucción total del auto. Hay que ver cómo seguimos avanzando, es responsabilidad mía, la voluntad de los chicos yo sé que va a estar, el problema es la es la cabeza, traiciona, engaña; hay chicos que tienen dos días sin dormir”.

El argentino pidió a las autoridades encargadas de la evaluación de la situación, que, además de que se castigue a los responsables, vayan al fondo del conflicto para realmente atacarlo y ofreció su apoyo y el de su equipo para que se tomen las medidas que sean necesarias.

“Le diría a la gente de la federación que sean muy rigoristas con lo que tienen que hacer, pero que vean todos los aspectos, que no sólo se atienda la situación para generar un ejemplo y ya, sino que hoy tienen la posibilidad de empezar con buenos correctivos. (...) Si le pido algo a la gente de la Federación es eso, que pueda hacer a esta empresa llamada futbol, que realmente está soportada por familias, que cuide eso, la familia, la educación y el respeto. Que seamos realmente el ejemplo y eso no es poner una guillotina por ponerla y la cabeza que sea. Que se estudie, que se analice y que se tomen las medidas que se tengan que tomar y que cuentan con todo nuestro apoyo”.

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, citó a los diferentes dueños de los equipos el martes a una Asamblea Extraordinaria, para analizar y votar por la desafiliación de los Gallos Blancos de Querétaro.

Al día lunes, Cristante señaló que no se ha dicho nada respecto a un cambio en los entrenamientos, sino que el plantel se presenta a trabajar como es usual.

deportes@eleconomista.mx

kg