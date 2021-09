Los ciclistas colombianos han dejado huella en la historia del ciclismo internacional por su habilidad al escalar, Miguel Ángel López (Movistar) lo vuelve a demostrar al adjudicarse el triunfo de la nueva gran cima de la competencia española: el Alto del Gamoniteiro.

‘Superman’, como se apoda a López, se hizo de la etapa 18 de la Vuelta el jueves, apenas 14 segundos por delante del esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), aunque este último continúa como líder general.

“Hacía cuatro años que no ganaba en la Vuelta y hacerlo hoy, además en la etapa reina, hace que me sienta orgulloso y me da todavía más motivación. Esta victoria de etapa significa mucho, para los patrocinadores, para los que trabajan en este equipo y para todos”, dijo el colombiano de 27 años.

