El pasado 10 de julio la Federación Mexicana de Ciclismo (Femeci) anunció la obtención de la última de las plazas olímpicas para México en este deporte con la prueba contrarreloj de ruta en la rama femenil, asignándola a la campeona nacional Yareli Acevedo. Diez días más tarde, el Comité Olímpico Mexicano (COM) publicó una lista actualizada de los deportistas con lugar confirmado en Tokio en la que no figuraba el nombre de la pedalista, además de que el de Victoria Velasco, en la prueba de ómnium, había sido reemplazado por el de Jessica Salazar.

De acuerdo a declaraciones del director del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado de Nuevo León, Jesús Perales, recopiladas por Milenio, el directivo estaba pidiendo una explicación al COM, pues a falta de 3 días para el inicio de la justa veraniega, Velasco ya contaba con lo necesario para viajar a Tokio.

“Acabo de hablar con el presidente de la federación, y estamos esperando una respuesta oficial porque Victoria ya tiene boleto de avión y uniformes. Parece que la federación internacional está diciendo que no tiene puntos de la UCI, y si tiene, pero se los piden en Copas del Mundo de mayores y la federación no la mandaba antes a ella, además en el 2019 era juvenil y no podía ir a esos eventos, pero si tiene puntos como juvenil”, mencionó Perales.

Jessica Salazar, quien virtualmente suple el puesto de Velasco, no es especialista en la prueba de ómnium, como sí lo es en la de velocidad, plaza que obtuvo para la delegación mexicana y la cual se le negó tras el Campeonato Nacional en un proceso selectivo que no contempló su función de arrancadora.

Por otra parte, quien obtuvo la plaza en la prueba de ómnium de acuerdo al ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI) fue la pedalista Yareli Salazar, quien también quedó excluida de la prueba en los Juegos Olímpicos y sólo se le respetó su puesto en el ciclismo de ruta.

De acuerdo a El Heraldo de México, “en marzo de 2020 cerró el ranking de ciclismo de pista, con el Campeonato Mundial de Berlín, Alemania y la UCI comunicó a la Femeci que Velasco no cuenta con los puntos de ranking internacional; es decir, que no cuenta ni con las 10 unidades UCI mínimos que requiere haber ganado en un evento de de clasificación olímpica, para acceder a Tokio 2020”, provocando su baja de los Juegos Olímpicos. De esta forma, Salazar Valles esta registrada en una prueba en la que no es su especialidad.

A su vez, no aparece registrado en la lista del COM el nombre de Yareli Acevedo, quien, tampoco cuenta con puntos UCI que avalen su elegibilidad. El Heraldo reportó que en la prueba de ciclismo de ruta contrarreloj, la pedalista elegible era la tres veces Campeona Nacional Andrea Ramírez.

Al 19 de julio, la lista de la delegación mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio cuenta con 102 plazas, las cuales están ocupadas por 163 deportistas.

