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Geopolítica

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Corea del Norte realizó pruebas de armas por 3 días: prensa estatal

Las bombas en racimo dispersan decenas o incluso cientos de submuniciones más pequeñas sobre una amplia zona, por lo que son criticadas debido a los riesgos a largo plazo para la población civil.

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This undated picture released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on March 29, 2026 shows North Korean leader Kim Jong Un inspecting a combustion test of a solid-fuel rocket engine at an undisclosed location in North Korea. North Korean leader Kim Jong Un oversaw a ground test of an upgraded solid-fuel rocket engine, state media reported on March 29, in the latest sign of Pyongyang's push to enhance its strategic weapons arsenal. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/KCNA VIA KNS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTSTHIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE. /AFP

AFP

Corea del Norte probó múltiples sistemas de armas durante tres días esta semana, incluido el lanzamiento de misiles balísticos y bombas de racimo, informaron el jueves sus medios estatales.

Entre los elementos probados también está una batería móvil de misiles antiaéreos de corto alcance, añadió la agencia oficial norcoreana KCNA.

Los tests tuvieron lugar el lunes, martes y miércoles, como parte de los esfuerzos habituales para desarrollar y mejorar los sistemas de armamento, señaló ese medio.

El ejército de Corea del Sur había informado que el Norte lanzó múltiples cohetes balísticos de corto alcance en dos rondas el miércoles, y un "proyectil no identificado" el día anterior.

Según la KCNA, los ejercicios "confirmaron que el misil balístico táctico tierra-tierra Hwasongpho-11 Ka, equipado con una ojiva de bomba de racimo, puede reducir a cenizas cualquier objetivo que cubra un área de 6.5 a 7 hectáreas".

Las bombas en racimo dispersan decenas o incluso cientos de submuniciones más pequeñas sobre una amplia zona, por lo que son criticadas debido a los riesgos a largo plazo para la población civil.

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También se probaron un "sistema de armas electromagnéticas" y "bombas simuladas de fibra de carbono", que la KCNA describió como "activos especiales de naturaleza estratégica".

No se informó que el líder norcoreano Kim Jong Un haya asistido a los lanzamientos ni se han publicado imágenes.

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