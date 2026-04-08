Corea del Norte realizó pruebas de armas por 3 días: prensa estatal

Corea del Norte probó múltiples sistemas de armas durante tres días esta semana, incluido el lanzamiento de misiles balísticos y bombas de racimo, informaron el jueves sus medios estatales.

Entre los elementos probados también está una batería móvil de misiles antiaéreos de corto alcance, añadió la agencia oficial norcoreana KCNA.

Los tests tuvieron lugar el lunes, martes y miércoles, como parte de los esfuerzos habituales para desarrollar y mejorar los sistemas de armamento, señaló ese medio.

El ejército de Corea del Sur había informado que el Norte lanzó múltiples cohetes balísticos de corto alcance en dos rondas el miércoles, y un "proyectil no identificado" el día anterior.

Según la KCNA, los ejercicios "confirmaron que el misil balístico táctico tierra-tierra Hwasongpho-11 Ka, equipado con una ojiva de bomba de racimo, puede reducir a cenizas cualquier objetivo que cubra un área de 6.5 a 7 hectáreas".

Las bombas en racimo dispersan decenas o incluso cientos de submuniciones más pequeñas sobre una amplia zona, por lo que son criticadas debido a los riesgos a largo plazo para la población civil.

También se probaron un "sistema de armas electromagnéticas" y "bombas simuladas de fibra de carbono", que la KCNA describió como "activos especiales de naturaleza estratégica".

No se informó que el líder norcoreano Kim Jong Un haya asistido a los lanzamientos ni se han publicado imágenes.