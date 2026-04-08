Digitaliza Afore XXI Banorte la deducción fiscal del ahorro voluntario

En un paso más hacia la digitalización de sus servicios y el fortalecimiento del ahorro para el retiro, XXI Banorte se convierte en la primera Afore en lanzar una nueva solución digital que permitirá a sus clientes actualizar sus datos fiscales y solicitar el CFDI de sus aportaciones voluntarias de manera ágil y completamente en línea.

La funcionalidad se encuentra disponible dentro de la sección “Actualiza tus datos fiscales” en el portal de la Administradora www.xxi-banorte.com/actualiza-datos-fiscales-afore, donde los cuentahabientes pueden modificar información clave como nombre, CURP, RFC registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), código postal, correo electrónico y la Constancia de Situación Fiscal.

Una vez enviada la solicitud, el área fiscal de la Afore revisa la información y realiza el reproceso de timbrado del CFDI correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Si el trámite se valida correctamente, el comprobante fiscal se envía al correo electrónico del cliente en un plazo máximo de diez días hábiles.

“La cantidad actual de clientes que realiza aportaciones deducibles de impuestos refleja una creciente conciencia sobre la importancia del ahorro para el retiro y, al mismo tiempo, de aprovechar los beneficios fiscales que establece la ley. De ahí la importancia de lanzar esta herramienta que responde a necesidades reales de las y los clientes”, señaló David Razú Aznar, Director General de la administradora.

De acuerdo con información del SAT, contar con comprobantes fiscales correctamente timbrados —con RFC y código postal validados— es indispensable para que las aportaciones voluntarias puedan considerarse deducibles en la declaración anual.

En ese contexto, XXI Banorte busca facilitar el acceso a este beneficio fiscal para cada trabajador. Tan sólo en 2025, más de 222 mil personas realizaron aportaciones voluntarias deducibles de impuestos, lo que refleja una mayor cultura de planeación financiera para el retiro.

Con esta nueva herramienta digital, XXI Banorte refuerza su estrategia de innovación tecnológica y educación financiera con el objetivo de simplificar los trámites relacionados con el Ahorro Voluntario y facilitar que las y los trabajadores puedan aprovechar los incentivos fiscales establecidos en la ley.