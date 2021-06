La Federación Mexicana de Ciclismo (FMC) ratificó los nombres del equipo que participará en Tokio 2020, que no incluyen a Jessica Salazar en las competencias de pista de velocidad y que mantienen a Yareli Salazar con una única prueba en ruta.

Tras la publicación de los atletas designados a través del portal web del Comité Olímpico Mexicano (COM), el 16 de junio, Jessica Salazar hizo un llamado a la CONADE, al COM y a la Federación para conocer el motivo por el cual no fue considerada luego de haber conseguido la plaza en velocidad por equipos y de que participó en el 100% de las pruebas puntuales para la clasificación durante el proceso olímpico.

También es considerada la tercera mejor arrancadora del mundo en dicha prueba, fue subcampeona en el Mundial de Ciclismo en pista 2020 y ostenta, entre otros logros, el récord mundial en la prueba de 500 metros.

El martes, en una conferencia de prensa ofrecida por la FMC, que no se celebró en tiempo y forma, las autoridades indicaron que para poner nombre a las plazas se tomó como referencia el torneo selectivo que se realizó del 27 al 30 de mayo en Jalisco, pese a que se establecen 12 compromisos en los que los aspirantes debían competir para buscar su plaza olímpica.

“Después de escuchar las solicitudes de los directores de los institutos de Jalisco, Sinaloa y, vía zoom, también de Nuevo León, esta FMC acredita que el proceso selectivo para la obtención de las plazas olímpicas, tanto en pista como en ruta, que se llevó a cabo en Guadalajara y en Aguascalientes, otorga las plazas tal y como se adquirieron por los atletas que estaban en su momento en las mejores condiciones”, dijo Rolando Arriola Castillo, secretario general de la FMC.

En dicho evento participaron Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo y Jessica Salazar. Esta última superó a Verdugo por un segundo en los 500 metros detenidos, mientras que Verdugo la superó por 0.2 segundos en 200 metros lanzados y después, en los 500 metros lanzados, por solo tres milésimas de segundos. Bajo esos resultados, la Federación determinó llevar a Verdugo, medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en lugar de Jessica.

“Me encuentro fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por unos criterios de selección nada claros, con pruebas diferentes a la especialidad en velocidad como arrancadora. Para explicar este punto, hay que dejar claro que en la prueba de velocidad por equipos una arrancadora se encarga de establecer el menor tiempo en 250 metros por su potencia y explosividad, una cerradora se encarga de cerrar los otros 250 metros por su resistencia”, explicó Salazar la noche que se dio a conocer al equipo representativo.

Por su parte, Yareli Salazar solicitó que no solo se le incluyera para representar a México en la prueba de ruta, sino también en ómnium, donde obtuvo los puntos necesarios para obtener la plaza, la cual quedó en manos de Victoria Velasco.

“Victoria Velasco tiene pocos puntos en el ranking UCI porque ha cambiado de categoría recientemente, pero tiene tantas perspectivas, yo diría, hasta muy similares a las que tiene Yareli Salazar, Yareli Acevedo o Sofia Arreola. Las cuatro corredoras que quedaron en la lista corta fueron evaluadas por la dirección técnica de la Federación y convocadas porque son las mejores corredoras mexicanas, había gente de mucha o mediana experiencia y Victoria, que adquirió la plaza en una competencia abierta, donde las cuatro sabían que la estaban disputando. Las perspectivas de resultado yo siento que son muy similares, aunque a la mejor un lugar o dos pudiese mejorar con Yareli Salazar, pero desafortunadamente no le pudo ganar en esa competencia de Guadalajara”, explicó Arriola Castillo.

En el ranking de la Unión Ciclista Internacional en la prueba de ómnium, Yareli ocupa el lugar número 16 del mundo, mientras que Velasco el 157.

“El proceso olímpico en ciclismo no se hace en cinco meses, se hace durante cuatro años en los que uno tiene que estar buscando estar entre los mejores del mundo como lo dicta el ranking mundial de la Unión Internacional. He tenido que estar en muchas competencias, copas del mundo, campeonatos panamericanos y en todos he ganado, cuando menos, medalla de plata”, argumentó Yareli.

El equipo seleccionado por la federación quedó integrado por siete pedalistas: Yareli Salazar y Eder Frayre en ruta; Daniela Campuzano y Gerardo Ulloa en montaña y en pista; Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo en las pruebas de velocidad por equipos, keirin y velocidad individual; mientras que Victoria Velasco lo hará en ómnium.

Asimismo, Gabriel Espinoza, director técnico de la FMC, indicó que las expectativas para la prueba de montaña son que los mexicanos se coloquen entre los mejores 10 en los Juegos Olímpicos, y que el equipo de pista se coloque entre las mejores cinco en las tres pruebas que participan. Por el contrario, señaló que en ruta las condiciones son adversas.

