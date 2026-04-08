S&P rebaja calificación crediticia de Colombia a "BB-" debido a déficits fiscales

La agencia de calificación crediticia S&P rebajó el ⁠miércoles la calificación de la deuda soberana a largo plazo de Colombia a "BB-" desde "BB", debido al aumento de los déficits ⁠fiscales. La cuarta democracia más ⁠grande de América Latina enfrenta un deterioro de sus cuentas fiscales, lo que obligó al Gobierno a suspender temporalmente una regla fiscal en junio del año pasado y a elevar su meta de déficit fiscal. La agencia de calificación prevé que Colombia registre déficits fiscales elevados de forma constante durante los próximos años , lo que incrementará su deuda externa.

S&P prevé que el déficit fiscal de Colombia se amplíe al 5.6% del PIB en 2026, frente al 5.3% en 2025, y afirma que la rigidez presupuestaria y el débil crecimiento de los ingresos conducirán a una consolidación fiscal prolongada y gradual.

La rebaja de la calificación se produce tras una medida similar adoptada por Fitch en diciembre, en la que se afirmó que los persistentes déficits fiscales ⁠elevados aumentarían la deuda pública general en ⁠relación con el PIB ⁠a medio plazo. S&P también revisó la perspectiva de Colombia a "estable" basándose ⁠en la creencia de que el gobierno reducirá gradualmente su déficit fiscal al tiempo que mantiene un crecimiento económico moderado.

A pesar de las presiones fiscales, se espera que la economía colombiana crezca un 3% en 2027, superando el objetivo del 2.6% fijado para este año, según indicó el Ministerio ⁠de Hacienda del país en un proyecto de presupuesto enviado al Congreso.