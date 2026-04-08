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S&P rebaja calificación crediticia de Colombia a "BB-" debido a déficits fiscales
La rebaja de la calificación se produce tras una medida similar adoptada por Fitch en diciembre, en la que se afirmó que los persistentes déficits fiscales elevados aumentarían la deuda pública general en relación con el PIB a medio plazo.
La agencia de calificación crediticia S&P rebajó el miércoles la calificación de la deuda soberana a largo plazo de Colombia a "BB-" desde "BB", debido al aumento de los déficits fiscales. La cuarta democracia más grande de América Latina enfrenta un deterioro de sus cuentas fiscales, lo que obligó al Gobierno a suspender temporalmente una regla fiscal en junio del año pasado y a elevar su meta de déficit fiscal. La agencia de calificación prevé que Colombia registre déficits fiscales elevados de forma constante durante los próximos años , lo que incrementará su deuda externa.
S&P prevé que el déficit fiscal de Colombia se amplíe al 5.6% del PIB en 2026, frente al 5.3% en 2025, y afirma que la rigidez presupuestaria y el débil crecimiento de los ingresos conducirán a una consolidación fiscal prolongada y gradual.
La rebaja de la calificación se produce tras una medida similar adoptada por Fitch en diciembre, en la que se afirmó que los persistentes déficits fiscales elevados aumentarían la deuda pública general en relación con el PIB a medio plazo. S&P también revisó la perspectiva de Colombia a "estable" basándose en la creencia de que el gobierno reducirá gradualmente su déficit fiscal al tiempo que mantiene un crecimiento económico moderado.
A pesar de las presiones fiscales, se espera que la economía colombiana crezca un 3% en 2027, superando el objetivo del 2.6% fijado para este año, según indicó el Ministerio de Hacienda del país en un proyecto de presupuesto enviado al Congreso.