“Ahorro” es una palabra que usan constantemente los atletas cuando se les pregunta sobre los usos que le dan a sus estímulos económicos y becas: “conforme he ido creciendo y aprendiendo, trato de tener un fondo de ahorro porque, al final, nosotros los deportistas no tenemos seguro social, fondo para el retiro y conforme pasan los años he decidido ir preparando mi futuro”, dijo a El Economista la judoca Lenia Ruvalcaba, triple medallista paralímpica.

No siempre fue así, pero el tiempo le ha permitido conocer personas que la han asesorado en materia de inversiones y en cómo cuidar sus ingresos, pues “la carrera de un deportista es pasajera”.

“Siempre he ahorrado mi dinero, no suelo gastarlo en nada más que en comida”, dijo en una ocasión la clavadista Carolina Mendoza.

“He aprendido que debo ahorrar, tengo mis lujos, me gusta mucho la cuestión automotriz, me cuesta dejar mi tarjeta, pero bueno, estoy tratando de hacer mi propio patrimonio que se debe conformar para tener una estabilidad económica”, argumentó el nadador Diego López. “Al final son apoyos que se dan cada tres o cuatro años y la vida económica de un atleta es incierta”, dijo Lenia.

Otro de los destinos de estos fondos es la reinversión en su entrenamiento. Cuando es necesario, la judoca toma de estos ingresos para su formación deportiva, por ejemplo, durante el periodo de confinamiento invirtió en equiparse con aparatos de gimnasio.

Durante los Juegos Olímpicos, Frida Martínez, cofundadora de Athlete Booster, agencia de representación de la gimnasta Alexa Moreno, señaló a través de Twitter que la atleta “compró con su Premio Nacional del Deporte sus aparatos para poder entrenar a falta de tener los adecuados en México”.

Juan Diego García, parataekwondoín medallista de oro en Tokio 2020, señaló a Milenio que administrar inteligentemente su premio le permitirá estabilidad personal y deportiva: “Hay que saber aprovechar esto al máximo para un futuro”.

En total 364 entrenadores y deportistas se beneficiarán de un estímulo económico de 110,940,000 pesos que repartirá el Gobierno de la República. La titular de Conade, Ana Gabriela Guevara, recalcó el miércoles en la conferencia de prensa matutina que independientemente del resultado de los atletas en Tokio 2020, tanto entrenadores como deportistas iban a recibir 240,000 pesos.

Guevara también actualizó los montos que se entregarán por haber ganado medallas: 480,000 pesos a los que obtuvieron oro; 420,000 por plata y 300,000 por bronce. Hace una semana, las cifras que había referido la titular de Conade eran fondos de 740,000 a los medallistas de oro; 560,000 a los de plata y 240,000 a los de bronce. El 100% de los estímulos económicos debió quedar cubierto el miércoles 6 de octubre.

“Es la tercera vez que el presidente entrega este estímulo para deportistas, la primera fue en Lima 2019 y en 2020, que se cancelaron los eventos, lo volvió a hacer. A quienes participaron en representación de México y en total el monto de los estímulos que entrega el presidente dan una cifra de 783,863,000. Es la primera vez en la historia del deporte que se entregan este tipo de estímulos a quienes representan al país, invariablemente de sus resultados”, dijo Guevara.

Adicionalmente, Conade entregará tres millones de pesos por cada oro, dos millones por plata y un millón a los bronces. Los medallistas olímpicos también son beneficiarios de una beca vitalicia de un máximo de 11,000 pesos mensuales, y Lenia Ruvalcaba confirmó que esta se ha mantenido estable.

“Soy becaria desde 2008 cuando regresé de Beijing. Se me hizo un aumento en Río cuando gané medalla de oro, pero desde hace mucho antes de 2008 que el monto es el mismo, ya no ha tenido un incremento, se ha pedido al gobierno que se nos incremente por temas de la inflación, pero hasta ahorita se ha mantenido igual, ojalá próximamente se nos pueda apoyar con un poco más”.

No obstante, en días previos, deportistas como la pentatleta Mariana Arceo denunciaron a través de redes sociales una reducción en sus becas de hasta el 80%. En una entrevista divulgada por Latinus Diario, la titular de Conade señaló que “solo los medallistas y los que quedaron de finalistas y dentro de semifinales son los que van a mantener su beca o los montos más elevados”, que corresponden a 30,000 pesos mensuales.

Los estímulos económicos que en esta ocasión repartió el Gobierno Federal por la participación de los atletas en Tokio 2020 se obtuvieron del sorteo de la Lotería Nacional de bienes incautados a la delincuencia organizada y delincuentes "de cuello blanco".

Margarita González Saravia Calderón, directora de la Lotería Nacional, desglosó que para el sorteo 248 del 15 de septiembre de 2021 se imprimieron dos millones de cachitos de lotería, de los cuales se vendieron 773,358 a un precio unitario de 250 pesos. El importe de la venta total fue de 193,339,500 pesos y, ya con impuestos, el total recaudado fue de 153,478,000 pesos.

Paratletas capitalizan exposición y resultados con alianzas

La exposición y resultados que tuvieron los atletas mexicanos en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 se capitalizaron con alianzas, interés mediático y estímulos económicos.

En los Juegos Paralímpicos de Tokio, México tuvo una participación histórica al obtener la presea número 300 en total y, con 22, rebasar la cosecha de metales logrados en las últimas tres ediciones: Río 2016, Londres 2012 y Beijing 2008. Además de los reconocimientos económicos por desempeño que recibieron el miércoles, los logros de los deportistas permitieron que se consumaran alianzas con instituciones como el Teletón, pues este organismo brindó a siete de los paratletas un certificado con el que podrán recibir atención gratuita en cualquiera de sus centros de rehabilitación.

De manera individual los atletas están aprovechando la ventana de exposición de Juegos Paralímpicos con presentaciones en distintas plazas de la república y entrevistas. En materia de redes sociales, al 30 de agosto, el Instagram de COPAME tenía 10,000 seguidores y tras casi dos semanas sumó a 2.2 millones. En FB, la red social donde Copame tiene más seguidores, pasó de 89,000 a 110,000. De acuerdo a datos de la página web de los Juegos Paralímpicos de Tokio, en México las transmisiones se pudieron ver a través de Televisa/TUDN y Claro (inauguración, cierre y highlights). En internet también se podían seguir las transmisiones a través del canal oficial del Comité Paralímpico Internacional y en su app.

Algunos otros atletas esperan que sus medallas les abran puertas con alianzas tanto en patrocinios como en instituciones educativas. Tal es el caso de José Rodolfo Chessani García, ganador de oro en los 400 metros planos T38: “(Con el resultado espero) Ayudarme con las becas en las universidades porque muchas veces no se me había apoyado por los logros que había tenido, pero con esto se me abren más puertas a la hora de mi formación académica. Ahorita no me he contactado pero creo que me va a apoyar con una marca deportiva que quiera hacerlo porque muchas veces se nos complica tener material deportivo que requerimos para las competencias”.

Una de las disciplinas más premiadas fue la para natación, que aportó 10 metales. Tres de ellos conseguidos por Diego López Díaz, uno de los atletas que tienen el privilegio de contar con grandes patrocinadores detrás como Toyota.

¿Qué recomendación le darías a tus compañeros de deporte paralímpico para capitalizar sus buenos resultados con más apoyo?

“Hay que hacer nuestra parte, seguir dando resultados, seguir también con las redes sociales y con medios de comunicación que nos dan cada vez mayor apertura, con todas esas facilidades para que el deporte vaya creciendo, que se dé cada vez más difusión. Es una tarea que también nos toca hacer a nosotros, no solamente en nuestros entrenamientos, sino también fuera de todo ese ámbito, tener un tipo de juego o conducta en pro de todo esto de las redes sociales y de los medios de comunicación”, dijo López Díaz.