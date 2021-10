Los premios económicos a los medallistas mexicanos olímpicos y paralímpicos se distribuirán por igual, sin importar que los primeros cosecharon la menor cantidad de preseas en 25 años y, en contraste, los paralímpicos la más alta desde Atenas 2004 con 22. En esta administración importa el hecho de haber participado.

Las cantidades que entregará Conade y el gobierno de México fueron anunciadas días después de que la Comisión recortó las becas a atletas afiliados al extinto Fodepar, y el cual no tiene tabulador porque según Ana Gabriela Guevara, su titular: “en este momento, sin Fodepar y sin reglas vigentes, es imposible mantener las becas (...) Esto no será para siempre y es mientras autorizan (en la SEP) nuevas reglas de operación; no se publicaron porque el acuerdo fue hasta que pasara Tokio y una vez que vuelvan a competir y acrediten su nivel subirán de nueva cuenta su monto en la beca”, mencionó al medio Latinus.

Cada atleta recibirá 240,000 pesos por haber clasificado a Tokio 2020, algo nunca antes considerado en el deporte mexicano. Aparte, los ganadores de bronce recibirán otros 240,000 por disciplina (tiro con arco, clavados, futbol y halterofilia), los de plata 560,000 y los de oro 740,000. Es decir, para 227 atletas olímpicos y paralímpicos se invertirán 54,480,000 pesos, más 960,000 en cuatro bronces y 9,420,000 de las medallas paralímpicas. Estas cantidades las entregará el presidente Andrés Manuel López Obrador y el dinero proviene del sorteo de la Lotería Nacional del 15 de septiembre y de la rifa del palco del Estadio Azteca.

Además, Conade entregará tres millones de pesos por cada oro, dos millones por plata y un millón a los bronces. En Londres 2012, el gobierno mexicano destinó en premios 17 millones de pesos y en Río 2016 cerca de 54 millones; ahora son 106.86 millones.

En cuanto a la selección de futbol, cada uno de los 22 jugadores recibirá 240,000 pesos por participar, la misma cifra por ganar el bronce y además se repartirán un millón procedentes de Conade. Esto se suma a la beca vitalicia para cada jugador, que asciende a los 11,000 pesos mensuales.

deportes@eleconomista.mx