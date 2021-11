El golfista mexicano, Abraham Ancer, avanzó dos posiciones en clasificación PGA al ocupar el peldaño 12 con 5.1956 unidades tras su participación en el DP World Tour Championship en Dubai, la competencia final de la temporada del Tour Europeo. El tamaulipeco se encuentra forjando una trayectoria digna de destacar en el golf nacional, a la cuál sólo hace falta tiempo y un par de títulos más para levantarse como el mejor mexicano en haber pisado el circuito.

Hasta el momento sólo cinco golfistas mexicanos han probado suerte en la gira de la PGA Tour y Ancer ya es uno de los mejores. Es el número uno de Latinoamérica y el único dentro de los 20 mejores del mundo. El de Reynosa fue el único jugador del continente en conquistar un título en la gira de golf más importante del planeta en este año, cuando levantó la copa del prestigioso WGC-FedEx St. Jude Invitational en Memphis, Tennessee, tras imponerse en un playoff de tres jugadores sobre Sam Burns y Hideki Matsuyama, en el segundo hoyo. Sólo Víctor Regalado logró cosechar dos victorias en el Tour.

Con dicho resultado escaló del puesto 23 al décimo primero de la Clasificación Mundial del PGA Tour, su mejor puesto hasta el momento, y también se convirtió en apenas el cuarto mexicano en ganar un torneo de la PGA después de Víctor Regalado, César Sanudo y Carlos Ortiz. Además, en 2019 Abram hizo historia al convertirse en el primer mexicano en participar en la Presidents Cup. Siguiendo los pasos de Regalado, en 2020 Ancer también fue el primer mexicano que jugó el Masters de en Augusta después 41 años de que Víctor lo hiciera.

El chileno Joaquín Niemann se mantiene en el puesto 30 de la clasificación, el español Sergio García baja dos hasta el 46, el mexicano Carlos Ortiz baja 4 hasta el 53, el colombiano Sebastián Muñoz gana 12 hasta el 59, el venezolano Jhonattan Vegas gana 6 hasta el 84, el argentino Emiliano Grillo baja 5 hasta el 85 y el español Santiago Tarrío sube 4 hasta el 96.

Entre el 2 y el 5 de diciembre, Ancer participará en el tradicional Hero World Challenge en Albany, torneo de beneficencia organizado por Tiger Woods y en el que estarán presentes 15 de los 20 mejores en el ranking mundial. El mexicano también será parte del Sentry Tournament of Champions 2022 en The Plantation Course at Kapalua y que da inicio al año calendario del PGA Tour.

La clasificación de la PGA sigue liderada por el español John Rahm, aunque redujo la distancia que le separa hasta los 0.8230 puntos de promedio con el estadounidense Collin Morikawa, tras su victoria en Dubai. Los dos jugadores, con 9.8468 para Rahm y 9.0238 para Morikawa, son los únicos que aspiran a finalizar el año en lo más alto de la clasificación, toda vez que el estadounidense Dustin Johnson, que ocupa la tercera plaza, tiene 7.9476 puntos de promedio.

