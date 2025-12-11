Wall Street cierra mixto; Oracle se desploma casi 11%

Los principales índices de Wall Street terminaron mixtos las negociaciones de este jueves. Los promedios cerraron dispares, con el Dow Jones subiendo tras un recorte a la tasa de interés de la Reserva Federal, y con el Nasdaq arrastrado por un desplome de Oracle.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, ganó 1.34% a 48,704.01 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 0.21% hasta 6,901.00 unidades. El Nasdaq Composite perdió 0.25% a 23,593.86.

La Fed realizó ayer un esperado recorte de 25 puntos básicos a su tasa de interés, el tercero de forma consecutiva, a un rango de 3.50%-3.75%. En su conferencia posterior, Jerome Powell, el presidente del banco central, dijo que no habrá más recortes al inicio de 2026.

Pese a su ajuste, los mercados y sobre todo valores de tecnología reaccionaron negativamente después de que Oracle incumplió las estimaciones de analistas, señalando un exceso de gasto en IA de 15,000 millones de dólares. Sus acciones bajaron 10.83 por ciento.

Siete de los 11 principales sectores del S&P 500 cerraron con ganancias, encabezados por las empresas de materiales (+1.96%) y finanzas (+1.74%). Al interior del índice Dow Jones, la acción de Visa (+6.1%) lideró las alzas y Coca-Cola (-1.57%) las pérdidas.