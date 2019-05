Desde enero del 2018 a la fecha, la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro) recuperó 110 millones de pesos en controversias para los jugadores y tiene una efectividad de 95% de los casos ganados por adeudos de los equipos a futbolistas de las tres divisiones profesionales del futbol mexicano.

“De los principales problemas que nos enfrentamos es que al jugador le da miedo denunciar, tenemos esa costumbre. Pero deben saber que la AMFpro está para apoyarlos”, mencionó Oribe Peralta, miembro fundador del organismo.

La asociación mantiene como objetivo principal ganar confianza entre los jugadores para que utilicen el organismo como instancia mediadora y, en algunos casos, defiendan y asesoren a los futbolistas a los que les deben sueldos, no les entregan contrato e inclusive por lesiones que no son atendidas.

Álvaro Ortiz, presidente ejecutivo de la AMFpro, indicó que el organismo viene trabajando en mesas de diálogo con dirigentes de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para delimitar un nuevo reglamento de transferencias. También, semanalmente visitan a los equipos para dar a conocer los casos en que la asociación puede apoyarlos, incluso a través de vía telefónica, sin costo para los más de 8,000 afiliados.

“El documento del nuevo reglamento ya fue enviado a la FIFA, que hará observaciones o recomendaciones. Después tendremos que sentarnos todas las partes para cotejarlo y sacarlo al público”, expuso el directivo.

Tanto la FMF como la AMFpro estuvieron de acuerdo en puntos como:

-Los jugadores tienen libertad de contratación, incluso seis meses antes del vencimiento de su contrato.

-Se prohíben los dobles contratos, aunque la FIFA no estipula o no prohíbe que hayan, sólo recomienda que no exista la situación.

- Se extiende el periodo de contratación para los jugadores sin contrato hasta una semana antes del inicio del torneo.

- Es obligatorio para los clubes entregar copia del contrato a los jugadores.

-Los jugadores firmarán y recibirán el pago por transferencia, ya que antes sólo se firmaba el contrato.

-Cobro de intereses a los clubes que se retrasen en los pagos que se hayan ganado en la Comisión de Controversias.

Álvaro Ortiz explicó que algunas de las problemáticas tienen mayor incidencia en Liga de Ascenso y Liga Premier, como la ausencia de copia de contrato al jugador, los adeudos, pero que la asociación no nació exclusivamente para defender a los jugadores de la Liga MX, sino como un instrumento para buscar equidad para todas las divisiones, incluso la Liga MX Femenil.