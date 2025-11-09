Avanza programa de inspección laboral; STPS alcanza 76.7% de su meta anual

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reportó un avance de 76.7% en el cumplimiento de su Programa Anual de Inspección 2025, con más de 33,000 revisiones a centros de trabajo en todo el país, beneficiando directamente a 4.4 millones de trabajadores.

El programa, “busca fortalecer el cumplimiento de la normatividad laboral con base en principios éticos, técnicos y de transparencia, ha permitido consolidar un nuevo modelo de supervisión enfocado en la promoción del trabajo digno, la igualdad y la protección de los derechos laborales”.

De acuerdo con la dependencia, el Programa Anual de Inspección 2025 contempla una meta total de 43,000 inspecciones, lo que representa un incremento de 34% respecto al año anterior, cuando se realizaron poco más de 32,000. De estas, 8,600 son de tipo ordinario, orientadas a la verificación preventiva del cumplimiento normativo, y 34,400 extraordinarias, destinadas a atender denuncias, accidentes o riesgos inminentes.

Durante 2024, el 24% de las inspecciones correspondieron a la industria manufacturera; 19% al comercio al por mayor y menor, y 7% al sector de alimentos y bebidas. También se realizaron supervisiones en minería, metalurgia, siderurgia, y en sectores como el químico, automotriz, hotelero y restaurantero.