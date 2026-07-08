Valle de la muerte: ¿cómo evitar que tu negocio fracase?

Los primeros años de un negocio suelen ser los más difíciles. En México, a una empresa le toma en promedio 2.4 años para ser rentable, de acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (Asem), este lapso es conocido como el valle de la muerte.

Aunque cada negocio tiene retos diferentes, muchos presentan problemas en sus primeras etapas. “Los negocios en edades tempranas que no aprenden a vender no pueden salir del valle de la muerte”, comenta Denis Yris, fundador de WORTEV.

Esta etapa se caracteriza por ser crítica ya que muchos negocios y emprendimientos no logran superarla y terminan en el cierre. En este sentido, desde 2019 hasta 2023, nacieron 1.7 millones de negocios en el país, pero murieron 1.4 millones, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

¿Por qué fracasan los negocios?

Muchos de los negocios son operados de manera empírica, es decir, no cuentan con conocimientos en administración o finanzas y aprenden de la prueba y error; sin embargo, hay acciones que tienen consecuencias en el futuro del negocio.

Olivia Calderón, gerente del Instituto de Emprendimiento en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, menciona que otra de las razones por las que los negocios caen en el valle de la muerte es porque no logran responder o identificar las necesidades del mercado.

La especialista relata que existen casos en que los emprendedores invierten en el desarrollo, pero no validan si es algo que necesita el consumidor, lo que provoca desinterés y una pérdida de recursos y tiempo.

Por eso, si no inician con una investigación previa, es probable que el negocio no se desarrolle. “Si el producto no resuelve un problema que tiene el mercado o no es suficientemente relevante, no habrá gente que esté dispuesta a pagarlo”, puntualiza.

Por otra parte, Denis Yris añade que los negocios cierran en sus primeros años por la falta de rentabilidad.

En este contexto explica que muchas veces los emprendedores optan por vender más barato, no asignarse un sueldo o utilizar las ganancias en la compra de equipo que no es esencial por la edad temprana en la que se encuentra y esto ocasiona que las ganancias sean mínimas.

Consejos para superar esta etapa

Para pasar de esta etapa y comenzar a ser rentable, se requiere planeación antes de lanzar un producto o servicio e identificar las señales antes de que sea demasiado tarde.

Olivia Calderón aconseja recurrir a la experimentación antes de invertir recursos en el producto final para adecuarse a lo que necesita el mercado.

Por ejemplo, los emprendedores pueden aplicar el método Lean startup que propone realizar pruebas pequeñas antes de hacer inversiones importantes. “Equivócate rápido, pero equivócate barato”, expresa.

Otro punto que disminuye el riesgo de fracaso es considerar el diferenciador entre la competencia, pero requiere de rapidez para adaptarse a las tendencias y necesidades del consumidor.

Denis Yris añade que la disciplina financiera es vital para salir del valle de la muerte, porque destinar ganancias en un fondo de reserva ayuda a los negocios a sobrevivir ante situaciones críticas.

Asimismo, señala la importancia de calcular correctamente los costos para acelerar la rentabilidad. “El vender con rentabilidad es darle el valor a lo que haces”.