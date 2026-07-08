Trump anuncia que permitirá a Ucrania fabricar misiles Patriot

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Washington otorgará a Ucrania el "derecho a fabricar" misiles de defensa aérea Patriot durante una reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la cumbre de la OTAN.

"Una de las cosas de las que vamos a hablar es que les vamos a dar una licencia para fabricar Patriots. No está mal, ¿verdad? Así no podrán quejarse de que no les damos suficientes", le dijo Trump a Zelenski.

"Todavía no hemos informado a la empresa, pero se va a arreglar", agregó este miércoles el mandatario estadounidense.

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