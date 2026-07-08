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Trump anuncia que permitirá a Ucrania fabricar misiles Patriot
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Washington otorgará a Ucrania el "derecho a fabricar" misiles de defensa aérea Patriot durante una reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la cumbre de la OTAN.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Washington otorgará a Ucrania el "derecho a fabricar" misiles de defensa aérea Patriot durante una reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la cumbre de la OTAN.
"Una de las cosas de las que vamos a hablar es que les vamos a dar una licencia para fabricar Patriots. No está mal, ¿verdad? Así no podrán quejarse de que no les damos suficientes", le dijo Trump a Zelenski.
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"Todavía no hemos informado a la empresa, pero se va a arreglar", agregó este miércoles el mandatario estadounidense.
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