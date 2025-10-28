Proponen en el Senado multas de hasta 565,700 pesos por omisión de salario en vacantes

La transparencia salarial es un tema latente en el Senado de la República. Actualmente hay dos iniciativas que buscan reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para que las vacantes en México señalen el rango salarial que se ofrece. Una de esas propuestas adiciona también la imposición de una multa por omitir dicha información.

El objetivo de la propuesta, impulsada desde la bancada priista, es establecer una multa de hasta 565,700 pesos (5000 veces la Unidad de Medida y Actualización) para quienes alteren, omitan o falseen la información de una oferta laboral, incluso durante su difusión.

En la actualidad, alrededor del 56% de las personas que tiene un trabajo formal en el sector privado gana menos de 12,500 mensuales, monto estimado de ingreso digno, según un análisis La precariedad laboral permanece de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), un dato que muestra la disparidad en los ingresos en el país.

En esa línea, la iniciativa de ley impulsada por la senadora Paloma Sánchez Ramos (PRI), refiere que “la falta de transparencia en la información sobre vacantes de puestos de trabajo contribuye en perpetuar la precariedad”.

La legisladora menciona que esa falta de transparencia y competitividad ha propiciado "la difusión de vacantes falsas utilizadas con fines fraudulentos o criminales” a través de las cuales, el crimen organizado busca “atraer a jóvenes en situación de necesidad económica”.

Vacantes de trabajo 100% transparentes

La otra iniciativa en la Cámara Alta es promovida por las senadoras Martha Lucía Micher Camarena (Morena), Geovanna Bañuelos de la Torre (PT) y Luis Donaldo Colosio Riojas (MC). La propuesta busca reformar el artículo 83 de la LFT en aras de transparencia salarial, mientras que el proyecto de Sánchez Ramos propone una modificación al artículo 5 Bis y 1000 de la legislación laboral para hacer una regulación más profunda.

“Con la iniciativa propuesta, se pretende dar certeza jurídica y económica a las personas trabajadoras, al tiempo que fomenta la transparencia y la responsabilidad de los patrones en la contratación”, se lee en la exposición de motivos de la proposición.

En el caso del artículo 5 Bis, la adición propone que en la vacante se publique el rango salarial, y se detalle si en el monto a pagar, hay pagos por unidad de obra, comisiones u otros conceptos variables, datos que deberán especificarse con la base de cálculo o porcentaje correspondiente.

Sin importar el medio en el que se publique, la oferta de trabajo deberá describir los servicios a prestar, las actividades, responsabilidades que se tienen, y los requisitos del puesto, así como el tipo de relación laboral aplicable y si está sujeta a un periodo de prueba o capacitación inicial.

“La transparencia en las ofertas laborales es esencial para la protección de personas en busca de empleo, la información clara sobre las condiciones de los puestos ayuda a prevenir abusos y a fomentar las relaciones de trabajo formales y justas”, se lee en la iniciativa de la senadora Paloma Sánchez Ramos.

Multas para vacantes engañosas

La propuesta de reforma al artículo 1000 de la LFT busca que la autoridad ordene la corrección inmediata del anuncio, o en su caso su retiro a quien omita, altere o falsee información de una vacante de empleo, además de una multa de 250 a 5000 veces el valor de la UMA.

La senadora de la bancada priísta menciona que estas modificaciones buscan “proteger a la población frente a prácticas que perpetúan la precarización, el engaño y, recientemente el reclutamiento ilícito” con vacantes faltas.

Sánchez Ramos comparte que en México hay millones de mexicanos que carecen de un trabajo y sueldo digno; sin embargo, reformas en materia de transparencia salarial son clave para “fortalecer los derechos laborales”.

Con estas iniciativas, el Congreso de la Unión suma cinco proyectos en la actual legislatura que buscan modificar la Ley Federal del Trabajo para mejorar los procesos de reclutamiento, principalmente la transparencia de salarios en las ofertas de empleo, una medida que no solo es un factor determinante para los candidatos y trabajadores, sino también una oportunidad para cerrar las brechas salariales en México.