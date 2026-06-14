Fiscalización del IMSS abre debate sobre las bajas patronales por simulación

La cancelación de registros patronales por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo el argumento de combatir la simulación laboral generó un debate sobre el impacto en las cifras de empleo formal y la situación en la que quedan los trabajadores afectados.

Jorge Sales Boyoli, socio de la firma legal Sales Boyoli, señaló que la pérdida de 29,922 puestos de trabajo reportada en mayo no coincide con los registros históricos ni con los ciclos económicos tradicionales de años anteriores.

De acuerdo con el especialista, el argumento de la baja estacional genera dudas analíticas debido a que la proporción de las bajas sugiere un peso de las cancelaciones administrativas mayor al reportado de forma oficial. Ante este escenario, Sales Boyoli solicitó a la autoridad transparentar el número exacto de plazas que equivalen a los registros patronales dados de baja por simulación.

Asimismo, cuestionó la falta de mecanismos de transición para evitar que los trabajadores queden sin cobertura médica y pensionaria mientras se resuelve la situación jurídica del patrón.

De acuerdo con el informe oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social el comportamiento negativo en el empleo formal durante mayo estuvo influido por la cancelación de un registro patronal que concentraba personas sin una relación laboral real a partir de esquemas de simulación en el aseguramiento.

El Instituto reportó una caída mensual de 29,922 puestos en el periodo, detallando que además de la estacionalidad en el sector agropecuario, la depuración de dicho registro alteró la trayectoria de la generación de empleo. Este proceso de fiscalización se presenta tras la reforma de 2021 que eliminó la subcontratación y la tercerización laboral, y es la primera vez que la da a conocer el IMSS en sus reportes mensuales.

A lo anterior, se suma la dinámica de bajas patronales que ha tenido el IMSS en los últimos meses, Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, expuso que las tendencias obedecen al costo económico que enfrentan las micro y pequeñas empresas ante las medidas de índole laboral.

Alesi explicó que la salida de empleadores de los registros del IMSS no implica la destrucción del empleo, sino la migración de estas unidades económicas y sus trabajadores hacia la informalidad como una vía para reducir costos y evitar aportes fiscales.

De acuerdo con los datos expuestos, la informalidad mantiene un ritmo de crecimiento superior al del empleo formal medido por la autoridad, pues hay más de 33 millones de trabajadores en estas condiciones.