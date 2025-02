Más que números: El Impacto del liderazgo femenino en sectores STEM

La presencia de mujeres en puestos de liderazgo ha demostrado ser esencial para construir un futuro más equitativo e innovador, en especial cuando se trata de sectores ligados a áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés). Sin embargo, todavía resulta desafiante para la sociedad.

Como ingeniera industrial me he desenvuelto en plantas industriales y en áreas de gestión de talento de empresas de manufactura, ingeniería, tecnología y telecomunicaciones; he tenido la oportunidad de percibir la relevancia de crear equipos más diversos, equitativos y con una voz femenina, más aún en aquellos que históricamente han sido liderados por hombres.

Fomentar la presencia de más mujeres en áreas STEM es un tema que nos compete como sociedad y en el que tenemos una responsabilidad conjunta para lograr romper con paradigmas y sesgos que se han implementado de manera sistémica.

Por ello, resulta importante generar modelos femeninos que las infancias puedan seguir e inspirarse de ellas, generar un ambiente inclusivo y diverso desde educación básica, fortalecer los programas de orientación vocacional y generar entornos seguros entre las niñas, sus familias, docentes y compañeros para abordar las brechas de género desde edades tempranas, para que, una vez llegada la etapa adulta, los sesgos sobre la presencia de mujeres en STEM hayan disminuido.

Más allá de lo que yo haya podido experimentar al interior de una planta industrial, existe una realidad global en que las mujeres ocupamos menos del 30% de los puestos en STEM, contra el 47.3% que representamos en otras áreas laborales, de acuerdo con cifras del Foro Económico Mundial. La situación es aún más marcada en posiciones de liderazgo, donde en industrias no relacionadas con STEM, las mujeres representamos un 25%, y en STEM apenas es un 10%.

¿Qué pasaría si lográramos mejorar estos indicadores? ¿Apostar por un liderazgo femenino en industrias STEM realmente tendrían un impacto en las operaciones o más bien se trataría de una cuestión ética y social? Desde mi experiencia, la implementación de programas destinados a incrementar la presencia de mujeres en las organizaciones sí tiene un impacto en el número de mujeres en puestos pre directivos y directivos.

Integrar a más mujeres impacta a las corporaciones positivamente en ejes como:

La diversidad lleva a la innovación: La diversidad de perspectivas que aportan las mujeres en roles de liderazgo STEM ayuda a enriquecer la toma de decisiones y a resolver problemas de manera más creativa, lo cual impulsa ideas nuevas y mejora los procesos dentro de la organización. Competitividad en el mercado: Equipos de liderazgo más diversos permiten entender mejor a los clientes, lo que facilita la creación de productos y servicios que respondan mejor a las necesidades de un público amplio. Atracción de talento y representación: De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), una de las brechas de género más significativas en STEM es la misma brecha entre los empleadores. De los profesionales STEM que son empleadores, solo 12% son mujeres, es decir, una por cada siete hombres. Desempeño financiero: Una mayor representación femenina en los equipos de liderazgo se traduce en mayor rentabilidad y un mejor rendimiento en el mercado de valores. Empresas con mujeres en puestos de liderazgo reportan hasta un 50% más de ganancias y mejor desempeño accionario.

Cuando las mujeres en liderazgo se visibilizan y comparten sus logros, inspiran a jóvenes a creer que también pueden llegar lejos en estas áreas. Tenemos mexicanas astronautas, mujeres de ciencia y más modelos a seguir en el país y el mundo. Podemos tomar acciones desde edades tempranas, como impulsar equipos de futbol para niñas.

Estos modelos de éxito son una fuente de motivación para que cada vez más mujeres se animen a explorar y construir su futuro en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Es esencial reconocer y apoyar a las mujeres que lideran estos cambios y aceptar que su contribución es clave para el éxito y el progreso continuo de una sociedad más equitativa. ¿Habrá un momento en el que la normalidad sea la equidad en STEM y el resto de los sectores? Yo confío en que sí.

*La autora es Head of People de Telefónica Movistar México (@MarthaGómez)