Nuevo año, nuevas oportunidades para el talento

Socia de Asesoría en Capital Humano y Gestión del Talento de KPMG en México con 18 años de experiencia en consultoría asesorando a empresas globales de diversas industrias. Forma parte del Comité de Inclusión y Diversidad de KPMG en México y es la líder de la red Stronger Together KPMG Network of Women (KNOW) en México y Centroamérica. Asimismo, es integrante del Comité de Vinculación de Talento en la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), y representante de KPMG en Women Corporate Directors (WCD).