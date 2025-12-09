¿Puedo negarme a trabajar si no me pagan el salario a tiempo?

No recibir un pago a tiempo puede generar estrés, incertidumbre y ansiedad, y cuando del trabajo se trata, incluso un problema legal. Pero depende mucho de cómo se maneje la situación; por ejemplo, si una persona trabajadora decide dejar de trabajar porque no le pagaron, la consecuencia puede incluso revertirse en su contra.

De acuerdo con la firma ABDI & Associates, cuando los empelados no cobran a tiempo pueden sufrir graves repercusiones como dificultades financieras, que les provocan estrés, deudas e incumplimiento con otras responsabilidades, esto merma su confianza, tranquilidad y puede incluso generar una mala relación con la organización que impacte en la reputación de la empresa.

"El pago del salario es sagrado y debe pagarse oportunamente”, dice Luis Álvarez, socio en Basham Ringe y Correa, quien agrega, en la Ley Federal del Trabajo (LFT) no existe un artículo que establezca que la persona trabajadora puede suspender sus labores porque no se le pagó a tiempo; no obstante, esto no significa que deba esperar o aguantarse.

El tema ahí es la transparencia en la situación. “Más que negarse a trabajar tiene el derecho a levantar la voz”, dice el abogado, que recuerda, hay ocasiones en las que los empleadores no pagan a tiempo por razones ajenas a él; por ejemplo, el banco tiene algún problema, pero en esos casos, destaca que debe informarse lo que ocurre.

“En esos casos es importante avisar”. Comenta que la comunicación es fundamental para explicar, por ejemplo, que por causas extraordinarias el pago no podrá realizarse en el día pactado, pero aclarar que es un evento aislado, por lo que se debe informar qué va a pasar o cuándo se realizará el pago del salario; el problema comienza cuando esto se hace reiterativo.

¿Qué pasa si dejas de trabajar porque no te pagaron a tiempo?

Luis Álvarez refiere que hay empresas donde se vuelve una práctica común no pagar a tiempo, cuando es un evento aislado y por causas ajenas a la organización, puede entenderse y debe comunicarse, pero cuando es reiterativo, hay una responsabilidad que puede derivar en problemas legales.

Asegura que "si las fechas establecidas no se cumplen, al día siguiente es totalmente reclamable el pago. El trabajador puede manifestarlo internamente, presentar una queja ante la autoridad o, si la falta de pago ya lo deja sin ingresos, proceder conforme corresponda”.

Pero antes de tomar una decisión, Carlos Ferran Martínez, socio director y fundador de Ferran Martínez Abogados recomienda que cuando una persona trabajadora se enfrente a una situación de falta de pago de su salario se cuestione si quiere continuar ahí o no, y una vez tomada la decisión, tiene incluso el derecho de rescindir de la relación laboral, porque negarse a trabajar es contraproducente.

“Cuando no te paguen, piensa si quieres seguir ahí o rescindes la relación laboral, porque si no, si no te pagaron y dejas de trabajar, pues los que te pueden rescindir son ellos a ti", afirma.

En eso coincide con el socio de Basham, quien agrega que, cuando un trabajador deja de presentarse puede ser señalado ante la autoridad y el patrón podría argumentar un despido justificado y eso deslindaría a la empresa de su falta de cumplimiento en la obligación del pago del salario en tiempo y forma.

¿Qué hacer si no te pagan a tiempo?

“Si un trabajador decide rescindir la relación laboral debe hacerlo de manera inmediata. Si no se presenta a trabajar y el patrón documenta más de tres faltas, podría también rescindir la relación laboral”, y si el trabajador argumenta que fue porque no se le pagó, el experto detalla que "ambas situaciones podrían coexistir”, y tanto trabajadores como patrones tendrían que probar lo que dicen.

“El trabajador tendría que acreditar que no recibió el pago, y el patrón que hubo faltas injustificadas. Dependiendo de las circunstancias, podría determinarse que el trabajador tiene razón si actuó por falta de pago”, pero explica, esto se ve hasta que llega el juicio.

Las personas trabajadoras tienen derecho a un pago en tiempo y forma. “Basta solo una vez que no me paguen a tiempo para poder rescindir la relación laboral. Es una cosa gravísima, sin importar si es solo un día”, detalla Carlos Ferran Martínez, quien añade, las consecuencias de esta falta son más costosas para los empleadores.

“No recibir el pago en tiempo y forma tiene como riesgo para la empresa la rescisión imputable al patrón. No hay nada laboralmente más grave que no pagar el salario a tiempo. La responsabilidad principal es la rescisión de la relación laboral”, apunta.

Sobre ello, Álvarez comenta que, para evitar consecuencias, los empleados deben notificar la razón por la que van a ausentarse. “Si el trabajador comunica 'no me presentaré porque no me has pagado' y lo registra, él detona formalmente el proceso” donde el patrón es responsable, de lo contrario “se considerarían faltas injustificadas”, además, lo ideal es que presente su queja ante la autoridad correspondiente.

No obstante, reconoce que hay diversas acciones que pueden realizarse, lo más fácil y rápido es acercarse al patrón o quien se encarga de dispersar la nómina y cuestionar la falta de pago oportuno, idealmente esto debe documentarse para que en caso de ser necesario se tenga una prueba de ello.

¿Dónde denunciar?

Ahora bien, en caso de no recibir una respuesta o si el problema se repite, se puede presentarse una queja ante el Centro de Conciliación, la queja puede incentivar incluso revisión de la autoridad sobre las condiciones laborales de las empresas señaladas.

También pueden acercarse a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir orientación de forma gratuita al teléfono 8007172942 y 8009117877, orientacionprofedet@stps.gob.mx, redes sociales o en sus oficinas de forma presencial.

En caso de que la persona decida rescindir la relación laboral, Luis Álvarez aconseja: “si ya es la tercera o cuarta quincena con retrasos de uno o varios días, recomendaría hacerlo notar de manera interna y formal, dejando evidencia por escrito”.

Dice que, si esta urgencia no se atiende o se repite, lo siguiente es acudir con la autoridad. “Esto puede detonar no solo la revisión del pago, sino de todas las condiciones laborales y obligaciones del patrón”.

Sobre este punto, hay que recordar también que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) puso en funcionamiento el Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL), que con solo una denuncia puede incentivar la inspección de la autoridad en el centro de trabajo y en caso de encontrar irregularidades, se pueden imponer multas y sanciones.

Esto último puede “convertirse en un problema mayor, por lo que lo recomendable es cumplir puntualmente”, alerta el abogado, quien expone, cumplir con las obligaciones laborales en México es “relativamente simple”, y hacerlo ayuda a “mantener condiciones sanas de trabajo y evitar conflictos”.