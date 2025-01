"No hay sueldo, sólo experiencia": La práctica laboral que afecta el desarrollo de los jóvenes

Al terminar una carrera muchos jóvenes buscan comenzar a ejercer lo aprendido en áreas que pertenecen a su campo de estudio; sin embargo, en el mercado laboral hay una práctica que limita el desarrollo: una ausencia de salario bajo el argumento de que la ganancia es la experiencia.

¿La adquisición de experiencia justifica una falta de pago? El informe Tendencias de Experiencia del Colaborador 2025, elaborado por Ipsos, muestra que el salario es la principal razón para dejar un trabajo.

“A final de cuentas, todos trabajamos por una remuneración económica, idealmente por gusto cuando tu propósito está alineado con el de la empresa, pero es indispensable pagarle a la gente. Porque hay empresas que se agarran de eso para explotar a las personas, creo que también es un tema cultural de los jóvenes a la hora de poderse vender y exigir que se les pague”, afirma Gerardo Macías, socio para DHR Global.

En entrevista con El Economista el experto indica que todo empleado tiene derecho a un salario digno para cubrir las necesidades mínimas como alimentación, salud, entre otras.

Pamela Salas, coach de Carrera en The Career Counselors, señala que es necesario que una empresa ofrezca una compensación sin importar que la persona no tenga experiencia, en el caso de los jóvenes son trabajadores que están iniciando su carrera y aprendiendo.

“Sobre todo, para posiciones que son presenciales, donde hay un desembolso de su parte para transporte, comidas, etcétera. Entonces creo que es importante como empresas no abusar y ser justos, porque creo que también sí se les exige a los becarios, sí hay objetivos, sí tienen tareas asignadas, entonces también para que haya compromiso de ambas partes, es muy importante que sí se ofrezca una compensación y que esté de acuerdo con el mercado", afirma.

Macías apunta que, en caso de ser servicios sociales o prácticas profesionales también se debe ofrecer una buena ayuda a los aprendices, “porque luego buscan trabajo, pero no tienen experiencia, pero pues cómo van a obtener una buena experiencia, si ni siquiera les quieren pagar un sueldo mínimo”.

“Si no los apoyamos, si no creamos un entorno de bienestar, no vamos a salir adelante, todo esto no va a funcionar, creo que también muchas empresas han evolucionado y se han vuelto más progresistas en ese tema de salario digno”, comenta.

Para Pamela Salas es importante que los jóvenes ingresen a programas de becarios o aprendices.

“Esto les va a ayudar a ellos a entender cómo es el mundo corporativo, a ser disciplinados, e incluso saber en dónde están sus talentos, sus capacidades, conocerse como personas, creo que es súper importante empezar, en una empresa idealmente que sea dentro de rubro o algo relacionado con lo que estudiamos”, resalta.

De acuerdo con el informe Tendencias del Entorno Laboral en México 2024, elaborado por Kelly, las principales razones por las que un colaborador se cambiaría de empleo son: sueldo insuficiente con el 51.5%; falta de oportunidades de crecimiento con el 46.6%; y mal liderazgo con el 39.3 por ciento.

“Es importante que, si uno estudia diseño o arquitectura, por ejemplo, entonces empieza a hacer algunas prácticas, es importante ponerlo en práctica, porque resulta que a veces, es hasta que nos graduamos que nos damos cuenta de que no era lo que quería, o no era lo que esperaba, entonces así puedes hacer ajustes como para cambiar de carrera”, señala.

Al ser cuestionada sobre en qué momento los jóvenes deben considerar su permanencia en un puesto, la experta comenta que depende mucho de las circunstancias.

"Hay personas que tienen bastante necesidad, pero idealmente, cuando estás trabajando como becario, cuando ya pasas a tiempo completo debería de haber un incremento sustancial de salario. Entonces cuando la persona ya se graduó y puede empezar a trabajar de tiempo completo, debería de haber este aumento sustancial, si no, yo recomendaría a las personas que empiecen a buscar una empresa que sí les retribuya proporcional al tiempo que están trabajando”, explica.

Empresas mejoran si ofrecen remuneración

Gerardo Macías comenta que si una empresa ofrece una buena remuneración a los jóvenes que empiezan a ejercer su área de estudio, mejora su imagen al exterior.

“Está ligado con la marca empleadora de la empresa y que la gente realmente quiera trabajar ahí y se quiera quedar y conservar al talento que quiere estar ahí. Pero hay que pagarles bien”, dice.

En tanto Pamela Salas destaca que para atraer al mejor talento es indispensable que las empresas ofrezcan compensaciones justas y atractivas. “Porque al final para lograr tus objetivos necesitas retener y atraer al mejor talento”.