Teletrabajo en 2025, una realidad laboral cada vez menos home y más office

La pandemia de Covid-19, que azotó a todo el mundo y obligó a millones de personas a permanecer en sus casas, llevó a miles de empresas a adoptar la modalidad de teletrabajo o home office con el fin de continuar operando y no despedir a un mayor número de personas.

Durante la contingencia sanitaria, el trabajo remoto fue pieza clave para las compañías; sin embargo, en muchos lugares no se tenía regulaciones, provocando en los colaboradores afectaciones mentales y físicas al permanecer más horas de las habituales frente a sus computadoras o dispositivos electrónicos.

Sin embargo, a prácticamente cinco años de lo más fuerte de la pandemia, la modalidad de home office o teletrabajo, ya no es una herramienta que las empresas quieran implementar en su totalidad, e incluso algunas buscan regresar al 100% en sus operaciones presenciales en oficinas o plantas.

Un estudio de Gallup revela que 38% de los empleados totalmente remotos preferiría el trabajo híbrido; es decir, casi cuatro de cada 10 renunciarían a su tiempo exclusivamente en casa para combinar la flexibilidad del teletrabajo con la interacción social y la convivencia del entorno en las oficinas.

Además, de acuerdo con el análisis de Making the Case for the Office de Ipsos, 62% de los trabajadores que asisten a la oficina entre uno y tres días tienen percepción de mejora en su bienestar.

En entrevista con El Economista, Blanya Cristina Correal, consultora Sr TAMIM HR Consulting, señala que la pandemia dejó un cambio en la realidad y sobre todo en la expectativa del trabajador, sin embargo, las culturas organizacionales no se transformaron en la misma medida.

“Creo que la pandemia nos obligó a estar todos desde la casa, pero creo que con esa poca planeación también se está generando el retorno de la gente. Y creo que el aprendizaje para mí en pandemia fue que, si hubiéramos podido planear mejor eso, nos hubiera salido mejor”, comenta.

Una investigación realizada por Accenture señala que el 83% de los trabajadores en todo el mundo considera que un modelo de trabajo híbrido sería lo ideal en el futuro.

Olivia Segura, socia de Asesoría en Capital Humano y Gestión del Talento de KPMG México, indica que se está experimentando cada vez más la presencialidad y una disminución de la modalidad a distancia; sin embargo, la flexibilidad se ha convertido en un diferenciador importante en la propuesta de valor al talento, en el que los días y los horarios del esquema presencial se han modificado y adaptado a las necesidades del negocio y a las expectativas del talento.

“Encontrar un balance entre ambas será clave para cuidar el bienestar del personal y la integración con su vida personal, sin descuidar las metas de negocio, y es importante destacar que las capas de liderazgo han sido sensibles a esta flexibilidad en horarios y días, para lograr una mayor satisfacción, compromiso y con ello disminuir la rotación de personal en las posiciones que es posible el trabajo híbrido”, apunta.

De acuerdo con la Guía salarial 2024 de Adecco, las empresas han comenzado a normalizar y estandarizar el tema del home office o teletrabajo ofreciéndolo a las posiciones que pueden llevar sus actividades desde casa, con una modalidad promedio de tres días presenciales y dos días desde el hogar.

Agrega que algunas empresas seleccionan los días en que deben de presentarse a la oficina y otras los dejan abiertos al trabajador.

Argumentos de las empresas

Blanya Cristina expone que muchas veces el mismo colaborador no quiere trabajar desde casa, incluso dice que la modalidad de trabajo híbrida o virtual es vista hoy como un beneficio.

“Encontré tres argumentos de fondo. El primero tiene que ver con este tema de la identidad de las compañías, el cómo está impactando esta conexión con las personas; la segunda tiene que ver con la innovación, lo que pretenden las compañías es que, retornando la gente, se puedan generar espacios donde volvamos a conectar; y la tercera habla de que presenciales somos más productivos. Yo pienso que ese tema está más relacionado a un tema muy difícil que es un tema de control”, resalta.

Futuro del home office

Olivia Segura apunta que el home office pasó de ser la regla para convertirse nuevamente en un diferenciador que permite mejorar la experiencia del personal, y que desafortunadamente no todas las empresas están considerando para mantenerlo como parte de sus beneficios.

“Es una realidad que hay empresas que redujeron su huella inmobiliaria y, por lo tanto, no existe el número de estaciones de trabajo o el espacio disponible para que todas las personas puedan estar en modo presencial todos los días de la semana, por ello, los horarios escalonados, la flexibilidad y la organización para distribuir y programar el uso de las instalaciones se convierte pieza clave para continuar trabajando de manera efectiva”, afirma.

Blanya Cristina considera que el futuro del teletrabajo será bajo un entorno más presencial, “sin duda, pero yo creo que, aunque el entorno va a ser mucho más presencial, sí creo que vamos a poder tener esquemas híbridos”.

“Vamos hacia la presencialidad, solamente que creo que este tema de la poca disponibilidad de lugares de trabajo seguramente va a presionar que haya un poco un balance. Entonces, muy probablemente vamos a terminar con esquemas tipo cuatro días en la oficina, un día remoto, que creo que sigue siendo una combinación interesante. Pero yo sí veo y anticipo un poco que estamos regresando a la presencialidad”, destaca la experta.