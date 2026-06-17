Jeff Bezos predice una escasez laboral por la IA en una charla optimista en París

La inteligencia artificial provocará una escasez de mano de obra, pero no sustituirá a los seres humanos, según predijo el miércoles Jeff Bezos, fundador de Amazon, en una intervención muy optimista en la conferencia tecnológica VivaTech celebrada en París.

Bezos presentó una visión optimista de cómo la tecnología ayudará a la humanidad, hablando de proyectos como su empresa espacial Blue Origin y su nueva empresa emergente de inteligencia artificial (IA), Prometheus, cuyo objetivo es acelerar la fabricación física.

"Sé que hay mucha preocupación entre la gente, incluidas muchas personas inteligentes, de que la IA vaya a hacer que los humanos sean prescindibles y cosas por el estilo", dijo Bezos. "Estoy totalmente en desacuerdo con este punto de vista. Y creo que, de hecho, la IA va a provocar una escasez de mano de obra".

La mitad de los estadounidenses teme que el auge de la IA pueda dejarles a ellos o a algún miembro de su familia sin trabajo, según reveló este mes una encuesta de Reuters/Ipsos.

Bezos, la cuarta persona más rica del mundo con un patrimonio neto de unos 250,000 millones de dólares, argumentó que las personas tienen "un sinfín" de cosas que hacer y que, en la actualidad, se ven limitadas por barreras que, según él, la IA ayudaría a reducir.

Uno de los objetivos de la exploración espacial es trasladar las industrias contaminantes fuera de la Tierra, dijo Bezos, cuya empresa Blue Origin aspira a competir en el sector de los cohetes con SpaceX, la empresa del billonario Elon Musk.

"Si los viajes espaciales llegan a ser lo suficientemente fiables y económicos, y podemos obtener materiales de los asteroides, los objetos cercanos a la Tierra y la Luna, entonces este planeta jardín podrá volver a su estado anterior a la Revolución Industrial", afirmó Bezos.

Junto a Bezos partició el director ejecutivo de Blue Origin, David Limp, quien señaló que ha comenzado la reconstrucción de la plataforma de lanzamiento de la empresa para los cohetes New Glenn en Florida, tras la espectacular explosión ocurrida en mayo.

Musk también ha presentado una visión ambiciosa para el espacio antes de la salida a bolsa de SpaceX la semana pasada, que incluye planes para crear ciudades en la Luna y en Marte. En una entrevista con el director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, la semana pasada, habló de lanzar centros de datos de IA al espacio y de pasar las vacaciones en la Luna.