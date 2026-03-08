La reforma en materia de subcontratación formalizó la situación laboral de más de 3 millones de trabajadores, logrando que sean reconocidos por sus empleadores reales. Este proceso, impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), reveló que aproximadamente un tercio de los ingresos de estos empleados no era reportado plenamente ante la seguridad social. Esta omisión impactaba negativamente sus prestaciones, el acceso a la vivienda (Infonavit) y el ahorro para el retiro (Afore).

La incorporación directa a las nóminas generó un aumento significativo, detalló la STPS; el salario base de cotización de los trabajadores formalizados registró un incremento promedio del 29 por ciento. La STPS subrayó que esta alza representa la recuperación de ingresos previamente ocultos o subreportados mediante mecanismos de simulación. La dependencia calificó la reforma como un "punto de inflexión" al desmantelar esquemas que "fragmentaban derechos e invisibilizaban ingresos".

Millones de trabajadores que antes estaban en el esquema de outsourcing pudieron acceder a este derecho por primera vez al ser contratados por las empresas generadoras de ganancias. Las cifras oficiales reflejan un crecimiento histórico en el rubro: el monto distribuido pasó de 87,000 millones de pesos en 2020 a 259,000 millones de pesos en 2024. La autoridad laboral ha desmentido los pronósticos adversos, confirmando que la medida no disparó la inflación ni provocó la fuga de capitales.

La Secretaría mantendrá su compromiso con la vigilancia mediante inspecciones rigurosas para prevenir la reaparición de modelos que vulneren los derechos laborales. En conclusión, la reforma consiguió que "el salario real de millones de personas trabajadoras deje de estar oculto o fragmentado," una política clave para consolidar la justicia social y fortalecer el ingreso de las familias mexicanas.