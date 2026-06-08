Solo 36% de líderes de negocio confía en que la IA creará empleos y no reemplazará al talento

La mayoría de los directivos en el mundo no ha logrado tranquilizar a su fuerza laboral respecto a la automatización. De acuerdo con el informe Lo humano: liderazgo más allá del algoritmo de Grupo Adecco, apenas 36% de los líderes confía en que su estrategia de talento permitirá que la inteligencia artificial (IA) genere nuevas oportunidades para los trabajadores en lugar de reemplaza mano de obra.

Sin embargo, este resultado refleja que persiste un temor latente sobre el futuro del trabajo, un miedo que trasciende las esferas directivas y en lugar de generar la confianza necesaria para considerar a la tecnología como una aliada, transmite inquietudes hacia las personas trabajadoras, quienes se enfrentan a cada vez a mayor incertidumbre.

Si bien los líderes consideran que la automatización tiene beneficios como aumentar la eficiencia operativa, la innovación, el desarrollo profesional y lograr una mejor toma de decisiones, según el estudio de Adecco, solo una minoría ha impulsado un cambio que se traduzca en acciones que brinden confianza hacia los cambios futuros.

El informe de Adecco destaca que hay líderes que se muestran optimistas sobre el desarrollo del talento, pero son pocos los que se han ocupado en generar un impulso verdadero a través de oportunidades laborales y la generación de confianza, la cual, consideran, será fundamental para enfrentar la transformación.

Sobre ese punto, plantea que las empresas necesitan fomentar la seguridad y certeza entre los empleados mediante un modelo de liderazgo ético y transparente sobre las decisiones que se toman cuando la tecnología está involucrada y en especial sobre el impacto que tendrá la adopción que de herramientas tecnológicas como la IA.

La investigación, que abarcó a directivos de alto nivel en 13 países, identifica que el problema que actualmente enfrentan las organizaciones es la ausencia de una estrategia dirigida a las personas sólida en entornos donde la tecnología comienza a hacerse presente.

De hecho, subraya que sólo 22% de los líderes tiene plena confianza en que su organización está desarrollando eficazmente las capacidades digitales necesarias para el futuro, aun cuando creen que la automatización de tareas rutinarias facilitará las actividades de empleados y responsables de Recursos Humanos para centrarse en labores más estratégicas y humanas.

Brecha de confianza y claridad entre la IA y los empleos

Transmitir confianza se vuelve una tarea titánica cuando ni siquiera los propios líderes tienen claridad sobre el futuro del trabajo. El informe muestra que sólo un tercio de los líderes comprende lo suficiente sobre inteligencia artificial, lo cual dificulta que de forma global se puedan comunicar sus posibles impactos.

Por ejemplo, sólo cuatro de cada 10 líderes han informado “claramente” a sus colaboradores sobre cómo la IA impactará sus roles y carreras, y apenas un 31% considera que su equipo de liderazgo tiene suficientes habilidades y conocimientos de inteligencia artificial para atender tanto riesgos como oportunidades.

El informe señala que tener conocimiento sobre las habilidades de los empleados permite mejorar la claridad, confianza y planificación para las estrategias que se necesitan hacia el futuro; no obstante, las empresas no los usan y eso diluye su agilidad para comprender los riesgos y oportunidades ante la incursión de la IA.

Además, aumenta el bienestar de los colaboradores, el estudio indica que las empresas transparentes en cuanto al futuro del uso de la tecnología tienen más probabilidades de tener éxito con los resultados tecnológicos y de talento, incluso un 51% ve mejoras en la salud mental del personal.

En contraste, sólo 44% de los empleados entiende cómo su trabajo contribuye al éxito y propósito de la organización cuando incursionan herramientas tecnológicas, pues creen que no se les está instrumentando para desarrollarse eficazmente a la par del uso de la IA.

Lo anterior se traduce en un ciclo de confianza que comienza en la dirección y es que el mismo porcentaje (36%) que confía en que puede medir el impacto de la tecnología en el mercado laboral y cree que la IA generará empleos, es el de los colaboradores que consideran poder medir el impacto que su trabajo tendrá en la era de la automatización.