Dónde ver México vs Ecuador: Vino, BBQ y fiesta después del partido en CDMX

México se enfrenta a Ecuador este martes 30 de junio en un partido que puede definir su pase a la siguiente ronda. Para quienes no estarán en el estadio, restaurantes, bares y espacios de entretenimiento de la Ciudad de México prepararon transmisiones, promociones y menús especiales.

Las opciones se alejan del formato único de cerveza y alitas. En esta ruta hay una enoteca con croquetas de jaiba y champagne, un izakaya japonés, un restaurante especializado en BBQ, una fiesta dentro de Aztlán y lugares donde la celebración continuará hasta la madrugada.

Granate Enoteca

Dónde: Río Tigris 44, colonia Cuauhtémoc.

Granate Enoteca abre la selección con una propuesta para quienes quieren ver el futbol entre vinos, cerveza, champagne y platos para compartir. El restaurante preparó una carta especial con promociones mundialistas disponibles durante el encuentro.

Entre los paquetes se encuentra el 3x2 de cerveza Estrella Galicia por 200 pesos. También ofrecerá papas hediondas acompañadas por dos cervezas Estrella Galicia por 440 pesos.

La alternativa más sofisticada reúne croquetas de jaiba suave y dos copas de Taittinger Brut de 125 mililitros por 850 pesos. Tanto las papas hediondas como las croquetas pueden pedirse por separado, con un precio de 220 pesos cada una.

Para quienes no consumen alcohol, Granate tendrá cerveza Estrella Galicia 0.0 por 95 pesos, así como sus bebidas Amarillo Granate y Rubí Granate por 85 pesos. Las reservaciones están disponibles mediante OpenTable.

Patatas bravas de GranateCortesía

Kaito Izakaya F.C.

Dónde: Hamburgo 70 B, colonia Juárez

Kaito Izakaya combinará el partido con comida japonesa, cerveza y highballs. El encuentro comenzará a las 7:00 de la noche y el bar anticipa una jornada que podría extenderse hasta el Ángel de la Independencia en caso de un resultado favorable para México.

La propuesta está dirigida a quienes prefieren cambiar las botanas deportivas tradicionales por platos de izakaya. Además, el establecimiento anunció una copa oficial coleccionable para acompañar los partidos de la Selección.

KaitoCortesía

Pinche Gringo BBQ

Dónde: Warehouse Polanco y Patio Narvarte

Pinche Gringo BBQ transmitirá el México vs Ecuador en sus sucursales de Polanco y Narvarte, con cerveza fría y carne ahumada como centro de la experiencia.

Además, las primeras 200 personas que lleguen con boleto a cada sucursal recibirán una playera oficial de la Selección Nacional de México, cortesía de Viva. La promoción comenzará alrededor del partido, programado para las 7:00 de la noche, por lo que será necesario llegar con anticipación.

Pinche GringoCortesía

Ruido

Dónde: Havre 42, colonia Juárez

En Ruido, el encuentro será solamente la primera parte de la noche. El bar transmitirá el México vs Ecuador a las 7:00 de la noche y, después del silbatazo final, continuará con un after party.

La propuesta reúne comida, bebidas y música en uno de los corredores nocturnos más activos de la colonia Juárez. Es una opción para quienes quieren permanecer en el mismo lugar después del partido, independientemente del marcador.

RuidoCortesía

Plotz

Dónde: Pestalozzi 1152, colonia Del Valle

Plotz llevará el encuentro a su propuesta de ahumados y vinos. El establecimiento anunció la transmisión de las 7:00 a las 9:00 de la noche, con mesas disponibles mediante reservación directa.

El menú permite acompañar el partido con carnes ahumadas, platos para compartir y copas de vino, una alternativa para quienes buscan un ambiente más gastronómico que el de un bar deportivo convencional.

PlotzCortesía

Aztlán Feria de Chapultepec

Dónde: Aztlán Feria de Chapultepec

Futlán, Tierra de Futbol, convertirá Aztlán en una experiencia mundialista para seguir el encuentro entre México y Ecuador.

Además de la transmisión, el espacio reunirá alimentos, actividades y juegos mecánicos. La amplitud del recinto lo vuelve una opción para grupos de amigos y familias que quieran transformar el partido en un plan de varias horas.

AztlánCortesía

Antro Juan

Dónde: Álvaro Obregón 287, Roma Norte

Antro Juan prepara una jornada que comenzará antes del partido y terminará durante la madrugada. Las puertas abrirán a las 6:00 de la tarde y, después de la transmisión, comenzará una fiesta programada hasta las 3:00 de la mañana.

El evento contará con un lineup sorpresa y presentaciones de invitados de México y Ecuador. Es la alternativa para quienes buscan combinar futbol, música y vida nocturna sin cambiar de sede después del encuentro.

Antro JuanCortesía

La demanda suele aumentar cuando juega la Selección Mexicana, especialmente en espacios con promociones o cupo limitado. Reservar con anticipación o llegar temprano será clave para asegurar una mesa y seguir el México vs Ecuador acompañado por una oferta que va desde las copas de champagne y los highballs a la carne ahumada y la fiesta nocturna.