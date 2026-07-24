¿Dónde tomar tequila en México? 6 barras imperdibles para beberlo en margaritas y cocteles

El tequila puede beberse solo, compararse en una degustación o convertirse en el punto de partida de un coctel que hable de su territorio. Estas seis barras, ubicadas en Ciudad de México, Guadalajara y Ciudad Juárez, ofrecen distintas maneras de acercarse al destilado mexicano: desde una colección de más de 100 etiquetas y una cata de blancos, reposados y añejos, hasta margaritas con nopal, jamaica, especias o sabores inspirados en el taco al pastor.

1. Despacho Margarita

Creado por parte del equipo detrás de Licorería Limantour, Despacho Margarita concentra su propuesta en uno de los cocteles con tequila más populares del mundo. Ofrece versiones clásicas y contemporáneas, además de una selección de alrededor de 120 botellas de tequila blanco, reposado, añejo y extra añejo.

Su margarita clásica combina dos tipos de limón, dos licores de naranja, tequila y una sal procedente del sur de México. La carta incluye también versiones frozen, spicy y hasta con nopal.

Qué pedir: Margarita de nopal.

Dónde: Córdoba 115, Roma Norte, Ciudad de México.

Margarita de nopalCortesía

2. El Gallo Altanero

En Guadalajara, El Gallo Altanero se ha convertido en una de las barras imprescindibles para conocer tequilas de productores pequeños e independientes.

Uno de los favoritos de su menú es el Jalisco Smash, preparado con tequila Cascahuín reposado y raicilla La Venenosa de la Costa, además de epazote y eucalipto. Un smash con identidad jalisciense que combina dos destilados de agave con notas herbales.

Qué pedir: Jalisco Smash.

Dónde: Marsella 126, colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.

Jalisco SmashCortesía

3. La Tequila

Fundado en Guadalajara en 1995, La Tequila, Cocina de México propone acercarse al destilado mediante degustaciones acompañadas por cocina mexicana. Fue el primer restaurante en recibir el Distintivo T del Consejo Regulador del Tequila, enfocado en el conocimiento y servicio responsable de la bebida.

Aquí vale la pena comparar un tequila blanco, uno reposado y uno añejo para reconocer cómo cambia su perfil.

Qué pedir: Una degustación de diferentes clases de tequila.

Dónde: avenida México 2830, Guadalajara, Jalisco.

La TequilaCortesía

4. Licorería Limantour

Una de las barras que impulsaron la escena contemporánea de coctelería en la Ciudad de México. Licorería Limantour combina técnicas internacionales con ingredientes y sabores reconocibles de la cocina mexicana.

Su coctel obligado es la Margarita al Pastor, preparada con tequila blanco, licor de naranja, limón verde y una mezcla especiada inspirada en el taco al pastor.

Qué pedir: Margarita al Pastor.

Dónde: Álvaro Obregón 106, Roma Norte, Ciudad de México.

Margarita al PastorCortesía

5. Handshake Speakeasy

En Handshake Speakeasy, la margarita adquiere un perfil más aromático. La Margarita Jiménez se elabora con una infusión de flor de jamaica y vainilla, equilibrada con notas de limón y canela. Inspirada en el futbolista Raúl Jiménez.

El resultado es una bebida fresca, ligeramente especiada y con una acidez que evita que la vainilla domine la mezcla.

Qué pedir: Margarita Jiménez.

Dónde: Amberes 65, colonia Juárez, Ciudad de México.

Margarita JiménezCortesía

6. Kentucky Club & Grill

Con más de un siglo de historia, Kentucky Club & Grill es una de las barras emblemáticas de Ciudad Juárez. Abrió en 1920 y se convirtió en un punto de encuentro para los visitantes estadounidenses que cruzaban la frontera durante la Ley Seca.

El establecimiento sostiene que la margarita nació ahí en 1942, cuando un cliente pidió una bebida especial para su esposa, pues en aquella época no era habitual que las mujeres bebieran tequila solo. El cantinero mezcló tequila, limón, azúcar y hielo.

Cuando ella preguntó el nombre del coctel, el mesero respondió: “¿Cómo se llama usted?”. Margarita. Aunque existen distintas versiones sobre el origen de la bebida, el Kentucky conserva una de las historias más difundidas y forma parte de la identidad fronteriza de este coctel.

Qué pedir: La margarita tradicional de la casa.

Dónde: Avenida Benito Juárez 629, Centro, Ciudad Juárez, Chihuahua.