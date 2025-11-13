Más allá de Polanco, La Table de Climats redefine la experiencia del vino

En una colonia poco explorada de la Ciudad de México, Nonoalco, más allá de las rutas habituales de Polanco, Roma o Condesa, La Table de Climats propone una pausa. Un lugar donde el vino se cata, se conversa y se comparte. No hay mantel largo ni distancia entre quien cocina y quien prueba; aquí, el vino se entiende desde la cercanía, en torno a una sola mesa.

El proyecto es la evolución natural de Climats, la importadora fundada en 2016 por Tanguy de Bodinat, quien durante una década recorrió bodegas familiares en distintos países para traer a México etiquetas con historia, herencia y respeto por la tierra. Con La Table, esa experiencia se traduce en hospitalidad: un espacio donde la gastronomía y el vino se encuentran sin jerarquías, en un diálogo sencillo y profundo.

La TableCortesía

Un espacio para el encuentro

Con capacidad para catorce invitados, La Table fue diseñada por la arquitecta Fernanda Basurto como una cocina abierta que disuelve las fronteras entre chef y comensal. La mesa —única, central, sin cabeceras— se convierte en escenario y punto de unión.

El proyecto, realizado en colaboración con Quetzal, privilegia la calidez de la luz. La tecnología discreta de Miele y las piezas de Le Creuset completan un entorno que refleja la filosofía de Climats: elegancia sin exceso, funcionalidad con alma.

La TableCortesía

"Durante diez años hemos elegido vinos especiales; ahora queremos ofrecer el lugar donde se vivan, se compartan y se recuerden", resume Tanguy de Bodinat, fundador de Climats y La Table, convencido de que el vino cobra sentido cuando se convierte en experiencia compartida

Desde sus inicios, Climats ha construido relaciones directas con productores comprometidos con prácticas sostenibles y una viticultura artesanal. Cada etiqueta importada es resultado de una visita, una conversación y una confianza ganada. No hay modas ni intermediarios, solo autenticidad.

Los vinos elegidos no buscan imponerse sobre la cocina mexicana, sino acompañarla con respeto y equilibrio. Esta visión ha hecho de Climats uno de los principales proveedores de los mejores restaurantes del país, donde cada botella forma parte del relato culinario y no solo de la carta

La Table: experiencias

El programa de La Table gira en torno a cuatro conceptos:

Chef Series, donde cocineros invitados preparan sus menús frente a los asistentes; Bodega Tasting, encuentros con productores internacionales; Cata Vertical, un recorrido por distintas añadas de una misma etiqueta; y Wine Focus, que explora regiones o estilos vinícolas específicos.

En su temporada inaugural, noviembre de 2025, destacan dos cenas que resumen el espíritu del lugar: Champagne Henri Giraud con el chef Edgar Núñez, en un diálogo entre la elegancia mineral del champagne y la cocina vegetal mexicana; y Castello di Monsanto con Marco Carboni, en una cata vertical que explora la profundidad de la Toscana, copa a copa.

La TableCortesía

La bodega y el espíritu

La bodega de Climats, también ubicada en Nonoalco, conserva los vinos bajo condiciones óptimas y es escenario de catas privadas, cenas corporativas y experiencias personalizadas. Cada evento mantiene un hilo común: el vino como vehículo de cultura y encuentro.

Para enterarte de sus próximos eventos visita: https://climats.mx/

Dirección: Watteau 13, Colonia Nonoalco, Benito Juárez.