Hay postres que parecen exigir paciencia, técnica y tiempo; y hay otros, como este, que nacen de la intuición y del deseo de un antojo inmediato. El pay de chocolate y cacahuate sin horno pertenece a esa segunda categoría: una receta que se prepara en minutos, pero cuya intensidad permanece en la memoria.

El secreto está en la armonía entre dos ingredientes que han acompañado a la humanidad desde hace miles de años. El cacao, considerado por los mexicas “alimento de los dioses”, y el cacahuate, una leguminosa originaria de Sudamérica adoptada con fervor por México, donde se transformó en botana, salsa y ahora, en la base de un postre moderno.

El resultado es un bocado con textura cremosa, sabor profundo y una energía natural que proviene de su composición. El cacahuate contiene aminoácidos esenciales y ácidos grasos monoinsaturados que favorecen la salud cardiovascular, mientras que el cacao aporta teobromina, un estimulante suave que mejora el humor y la concentración.

De hecho, estudios del Journal of Nutrition han demostrado que consumir cacahuate regularmente puede reducir hasta 15% el riesgo de enfermedades cardíacas, y el cacao oscuro tiene un efecto positivo en la elasticidad de los vasos sanguíneos. Una deliciosa coincidencia entre placer y bienestar.