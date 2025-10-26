Buscar
Pay de chocolate y cacahuate sin horno: El postre rápido que todos están preparando

Un postre sin horno que une la intensidad del cacao con la energía del cacahuate. Rico en proteína, antioxidantes y sabor, este pay se prepara en minutos.

Miriam Lira

Hay postres que parecen exigir paciencia, técnica y tiempo; y hay otros, como este, que nacen de la intuición y del deseo de un antojo inmediato. El pay de chocolate y cacahuate sin horno pertenece a esa segunda categoría: una receta que se prepara en minutos, pero cuya intensidad permanece en la memoria.

El secreto está en la armonía entre dos ingredientes que han acompañado a la humanidad desde hace miles de años. El cacao, considerado por los mexicas “alimento de los dioses”, y el cacahuate, una leguminosa originaria de Sudamérica adoptada con fervor por México, donde se transformó en botana, salsa y ahora, en la base de un postre moderno.

El resultado es un bocado con textura cremosa, sabor profundo y una energía natural que proviene de su composición. El cacahuate contiene aminoácidos esenciales y ácidos grasos monoinsaturados que favorecen la salud cardiovascular, mientras que el cacao aporta teobromina, un estimulante suave que mejora el humor y la concentración.

De hecho, estudios del Journal of Nutrition han demostrado que consumir cacahuate regularmente puede reducir hasta 15% el riesgo de enfermedades cardíacas, y el cacao oscuro tiene un efecto positivo en la elasticidad de los vasos sanguíneos. Una deliciosa coincidencia entre placer y bienestar.

Pay de chocolate y cacahuate sin horno

Ingredientes:

250 g de galletas integrales o tipo maría

120 g de mantequilla derretida

180 g de chocolate amargo (70% cacao)

150 g de crema de cacahuate natural sin azúcar

200 ml de yogurt griego natural o crema para batir

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 pizca de sal marina

Cacahuates tostados para decorar

Procedimiento:

  1. Tritura las galletas y mézclalas con la mantequilla hasta formar una masa compacta. Presiona la mezcla en un molde desmontable y refrigérala 20 minutos.
  2. Funde el chocolate a baño maría o en microondas. Incorpora la crema de cacahuate, el yogurt, la vainilla y la sal, mezclando hasta lograr una consistencia uniforme.
  3. Vierte sobre la base fría y extiende de manera pareja.
  4. Refrigera durante 3 horas, o hasta que el pay esté firme.
  5. Antes de servir, decora con cacahuates tostados o un hilo de chocolate derretido.

Periodista gastronómica. Ha colaborado en medios como Reforma, Uno Tv, Revista Fortuna, Contralínea, El Universal, Food and Travel y El Heraldo de México, en donde fundó en 2017 Gastrolab, ganador de Mejor Medio de Comunicación gastronómica en 2023 por Vatel Club México. Ganadora de la beca Women Deliver 2019.

