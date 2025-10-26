Lectura2:00 min
Pay de chocolate y cacahuate sin horno: El postre rápido que todos están preparando
Un postre sin horno que une la intensidad del cacao con la energía del cacahuate. Rico en proteína, antioxidantes y sabor, este pay se prepara en minutos.
Hay postres que parecen exigir paciencia, técnica y tiempo; y hay otros, como este, que nacen de la intuición y del deseo de un antojo inmediato. El pay de chocolate y cacahuate sin horno pertenece a esa segunda categoría: una receta que se prepara en minutos, pero cuya intensidad permanece en la memoria.
El secreto está en la armonía entre dos ingredientes que han acompañado a la humanidad desde hace miles de años. El cacao, considerado por los mexicas “alimento de los dioses”, y el cacahuate, una leguminosa originaria de Sudamérica adoptada con fervor por México, donde se transformó en botana, salsa y ahora, en la base de un postre moderno.
El resultado es un bocado con textura cremosa, sabor profundo y una energía natural que proviene de su composición. El cacahuate contiene aminoácidos esenciales y ácidos grasos monoinsaturados que favorecen la salud cardiovascular, mientras que el cacao aporta teobromina, un estimulante suave que mejora el humor y la concentración.
De hecho, estudios del Journal of Nutrition han demostrado que consumir cacahuate regularmente puede reducir hasta 15% el riesgo de enfermedades cardíacas, y el cacao oscuro tiene un efecto positivo en la elasticidad de los vasos sanguíneos. Una deliciosa coincidencia entre placer y bienestar.
Ingredientes:
250 g de galletas integrales o tipo maría
120 g de mantequilla derretida
180 g de chocolate amargo (70% cacao)
150 g de crema de cacahuate natural sin azúcar
200 ml de yogurt griego natural o crema para batir
1 cucharadita de extracto de vainilla
1 pizca de sal marina
Cacahuates tostados para decorar
Procedimiento:
- Tritura las galletas y mézclalas con la mantequilla hasta formar una masa compacta. Presiona la mezcla en un molde desmontable y refrigérala 20 minutos.
- Funde el chocolate a baño maría o en microondas. Incorpora la crema de cacahuate, el yogurt, la vainilla y la sal, mezclando hasta lograr una consistencia uniforme.
- Vierte sobre la base fría y extiende de manera pareja.
- Refrigera durante 3 horas, o hasta que el pay esté firme.
- Antes de servir, decora con cacahuates tostados o un hilo de chocolate derretido.