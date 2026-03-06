Mujeres impulsan la nueva cocina digital de México desde restaurantes hasta las apps de delivery

En México, la cocina ha sido históricamente un espacio profundamente vinculado con el trabajo femenino. Sin embargo, en los últimos años ese protagonismo comenzó a trasladarse hacia un nuevo escenario: la economía digital de la comida, donde aplicaciones de entrega a domicilio, plataformas tecnológicas y datos de consumo están redefiniendo la manera en que se cocina, se vende y se consume gastronomía.

En un contexto donde las brechas estructurales del mercado laboral mexicano aún son evidentes, pero también donde el papel de las mujeres en la economía continúa ampliándose. Aunque las mujeres representan 51% de la población del país, su participación económica es de 46%. Incluso con estas condiciones, millones de mujeres sostienen negocios, impulsan el consumo y participan activamente en sectores clave de la economía.

Restaurantes y consumo femenino en la economía del delivery

El impacto es visible desde la base del sector restaurantero. En México 6 de cada 10 nuevos restaurantes son fundados por mujeres, mientras que 56% de la fuerza laboral del sector está integrada por ellas, lo que confirma el peso femenino en la industria de la comida y en la operación cotidiana de restaurantes y cocinas.

Las plataformas de delivery se han convertido en una extensión natural del emprendimiento gastronómico femenino. Aplicaciones como Rappi y DiDi Food permiten a pequeños negocios acceder a un mercado más amplio sin necesidad de grandes inversiones en infraestructura o ubicaciones comerciales estratégicas. La digitalización facilita la visibilidad de los restaurantes, el control de ingresos y la posibilidad de escalar operaciones con menor riesgo financiero.

Mujeres en la industria restauranteraFreepik

Pero el papel de las mujeres no se limita al emprendimiento. También domina el consumo gastronómico dentro de estas plataformas.

En el caso de Rappi México, 46% de los usuarios activos son mujeres, quienes además registran un ticket promedio de 310 pesos, ligeramente superior al promedio general de la plataforma. Sus pedidos se concentran principalmente en restaurantes, supermercados, entregas rápidas y farmacia, categorías que reflejan la organización cotidiana del hogar y la planeación de la comida.

Un comportamiento similar se observa en DiDi Food, donde más de 11 millones de mexicanas utilizan la aplicación para explorar la oferta culinaria disponible en sus ciudades. Solo durante 2025 realizaron más de 100 millones de pedidos de comida, consolidando a las plataformas como una herramienta cotidiana para resolver comidas, antojos o reuniones familiares.

La digitalización también ha comenzado a abrir espacios dentro de la logística del reparto, una actividad históricamente dominada por hombres. Actualmente las mujeres representan 17% de los repartidores activos en las plataformas, una presencia que continúa creciendo conforme el ecosistema del delivery se expande en el país.

Del fogón tradicional al negocio gastronómico digital

Detrás de estas cifras existen historias concretas de transformación empresarial en la gastronomía. El caso de Liliana, fundadora del negocio “Tlayudas el Tasajo”, muestra cómo la tecnología puede convertir una receta tradicional en un negocio escalable.

Durante la pandemia, el cierre de espacios físicos obligó a su restaurante a adaptarse al canal digital de entrega a domicilio. Para lograrlo tuvo que rediseñar empaques, ajustar procesos de cocina y aprender a interpretar los datos de consumo dentro de las plataformas.

Esa información le permitió identificar horarios de mayor demanda, como los domingos por la tarde, y optimizar su producción. Con el tiempo, lo que comenzó como una solución de emergencia durante la pandemia terminó impulsando la expansión del negocio, que hoy emplea a 8 personas y cuenta con una segunda sucursal en Oaxaca.

TlayudaFreepik

La experiencia de miles de restaurantes muestra que la digitalización está transformando la industria gastronómica. Las plataformas no solo cambian la forma en que se entregan los alimentos, también modifican la manera en que se construyen empresas culinarias.

Las plataformas digitales están abriendo un nuevo capítulo para el talento culinario femenino. Hoy las mujeres no solo deciden qué se come en casa, también están detrás de los restaurantes, los pedidos y las estrategias de negocio que mueven la gastronomía en la era digital.