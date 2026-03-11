El mapa de las Estrellas Michelin se amplía: Jalisco, Puebla y Yucatán entran a la selección 2026

La inspección de la Guía Michelin en México ampliará su territorio. A partir de 2026, Jalisco, Puebla y Yucatán se someterán al escrutinio de los inspectores anónimos, sumándose a las seis regiones que inauguraron la edición nacional:C iudad de México, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Nuevo León y Quintana Roo. El anuncio, oficializado hoy, confirma la consolidación de un ecosistema que exige una evaluación bajo estándares globales.

La decisión de expandir el territorio de inspección obedece a la tracción financiera de un sector incuestionable. La industria gastronómica nacional opera más de 720,000 establecimientos, genera alrededor de dos millones de empleos y representa el 15% del Producto Interno Bruto turístico de México.

En este sentido, Ignacio Alarcón, presidente nacional de CANIRAC, subrayó que este volumen productivo y social fue el motor de las gestiones iniciadas desde 2023 para instaurar la publicación en el país.

Las tres nuevas entidades aportan ejes técnicos e históricos distintos al mapa de evaluación. Jalisco entra a la guía con un recetario fundamentado en la convergencia de las influencias indígenas y españolas.

Incorporaciones a la Guía MichelinCortesía

Puebla suma un inventario metodológico complejo, construido a partir de la superposición de sus etapas coloniales y originarias.

Yucatán, por su parte, aporta la herencia maya combinada con un enfoque distintivo hacia la innovación y sus ingredientes locales.

Gwendal Poullennec, director internacional de la guía, y Chris Cleve, vicepresidente de desarrollo de negocios, enmarcaron la expansión como una respuesta a la diversidad culinaria observada, garantizando que el proceso de inspección mantendrá su estricta independencia.

Más allá del reconocimiento culinario, la entrada de la publicación francesa reconfigura la economía de los estados sede. La guía opera como un catalizador turístico comprobado que altera el comportamiento de los visitantes internacionales, quienes confían en el listado para decidir sus destinos, incrementando el volumen de gasto y el tiempo de estancia.

Esta presión de consumo empuja a toda la cadena de valor, exigiendo a productores locales, sector de hostelería y transportistas elevar su competitividad.

La rentabilidad de esta inversión estratégica fue respaldada durante el anuncio por Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo federal, junto a los titulares de turismo estatales Michelle Fridman por Jalisco, Carla López Malo por Puebla y Darío Flota por Yucatán.

Comitiva Yucatán, encabezada por Darío Flota, junto con Ignacio Alarcón, presidente de CANIRAC.Cortesía

El escrutinio de Michelin, además, trasciende los comedores. La evaluación integral de los destinos incluye el otorgamiento de las Llaves Michelin, un sistema que califica a los hoteles más sobresalientes basándose en criterios anónimos de diseño, arquitectura, servicio y carácter.

Con la incorporación de Jalisco, Puebla y Yucatán a las regiones fundacionales, las cuales lograron posicionar a 157 restaurantes en su selección, el método de medición en México se vuelve más exhaustivo.

La fecha de la entrega de las estrellas aún no ha sido definida.