Grupo Carolo nació por la inclusión; hoy genera 70% de sus ventas en Estados Unidos

En una industria donde la mayoría de los grupos restauranteros mexicanos siguen concentrando su crecimiento dentro del país, Grupo Carolo construyó una historia distinta. La empresa fundada en 2007 no sólo logró consolidarse como uno de los referentes gastronómicos de México, sino que encontró en Estados Unidos el mercado que hoy impulsa la mayor parte de su negocio.

Actualmente, el grupo obtiene el 70% de sus ventas en territorio estadounidense, donde emplea a más de 2,100 personas. En México mantiene cerca de 900 colaboradores, para una plantilla total que ronda los 3,000 trabajadores.

"Estados Unidos representa aproximadamente el 70% de la venta total del grupo y alrededor de 2,100 colaboradores trabajan allá", explicó Diego Gómez, CEO de Grupo Carolo en México, en entrevista exclusiva con Bistronomie.

La cifra revela la dimensión que ha alcanzado la compañía. Mientras muchos grupos mexicanos buscan apenas abrir una primera unidad en el extranjero, Grupo Carolo opera una estructura que tiene en Estados Unidos su principal fuente de ingresos.

La empresa participa actualmente en aquel mercado a través de Eureka, cadena de hamburguesas y comida casual americana; La Popular, concepto de cocina mexicana inspirado en la taquería de Santa Fe; y Amalfi Llama, su apuesta dentro del segmento fine dining.

Restaurante Grupo CaroloCortesía

"Compramos Eureka en 2019 cuando tenía 20 unidades y hoy ya operamos 36 restaurantes. Además, logramos llevar La Popular a Estados Unidos y actualmente tenemos cinco unidades funcionando", señaló Gómez.

El crecimiento también responde a una realidad económica: el consumidor estadounidense tiene un gasto promedio considerablemente mayor.

"Los tickets promedio son más altos y eso termina impactando directamente en la venta del grupo", explicó.

Un modelo mexicano que encontró escala en Estados Unidos

Para Grupo Carolo, la expansión no sólo significó abrir restaurantes, sino aprender a competir en uno de los mercados más exigentes del mundo.

La Popular es quizá el mejor ejemplo. Lo que nació como una taquería en la Ciudad de México tuvo que adaptarse para conectar con consumidores estadounidenses que, en muchos casos, no estaban familiarizados con el formato tradicional mexicano.

"Tuvimos que entender al mercado y hacer ajustes. Fue una curva de aprendizaje importante, pero hoy es una marca consolidada", explicó el directivo.

La operación estadounidense también ofrece ventajas logísticas que permiten acelerar el crecimiento. A diferencia de México, donde los restaurantes suelen trabajar con decenas de proveedores especializados, en Estados Unidos existen grandes operadores capaces de centralizar buena parte del abastecimiento.

Ese ecosistema, combinado con un mayor poder adquisitivo de los consumidores, ha permitido que la empresa encuentre una escala difícil de replicar en otros mercados.

Restaurantes Grupo CaroloCortesía

El origen: una historia de inclusión que sigue viva

Pero detrás de los números existe una historia poco común dentro de la industria gastronómica.

Grupo Carolo nació para crear una oportunidad laboral para Carlos Gómez, primo de Diego Gómez, quien vive con síndrome de Down y desde pequeño encontró en la panadería una de sus mayores pasiones.

La primera sucursal abrió sus puertas con la intención de construir un proyecto de vida para él. Diecinueve años después, Carlos continúa trabajando en la compañía.

"Todo comenzó por Carlos. Queríamos darle un proyecto de vida alrededor de algo que realmente le apasionaba, que era la panadería y la repostería", recordó Gómez.

Actualmente, parte de la panadería que se consume en los restaurantes del grupo sigue elaborándose con la participación de Carlos y otros colaboradores con síndrome de Down.

La compañía también mantiene vínculos permanentes con organizaciones dedicadas a la inclusión y el desarrollo de personas con discapacidad intelectual.

"Siempre hemos tratado de apoyar fundaciones y proyectos relacionados con síndrome de Down. Es parte de nuestro ADN y de la razón por la que nació la empresa", explicó.

En una industria donde la conversación suele centrarse en aperturas, tendencias gastronómicas o nuevos conceptos, Grupo Carolo representa un caso singular: una compañía que encontró en la inclusión su origen, en la hospitalidad su motor y en Estados Unidos el mercado que terminó impulsando la mayor parte de su crecimiento.

Restaurantes Grupo CaroloCortesía

El siguiente paso

Mientras la operación estadounidense continúa representando la mayor parte del negocio, México sigue siendo el laboratorio donde nacen los conceptos del grupo.

En 2026 la empresa inauguró La Popular Santa Fe y Carolo Puebla, esta última considerada como uno de los primeros pasos de una estrategia de crecimiento territorial fuera de la Ciudad de México.

Además, la compañía prepara ocho aperturas adicionales en el país.

"Queremos seguir creciendo, pero sin perder lo más importante: la experiencia, la calidad de los productos y la capacitación de nuestra gente", concluyó Gómez.

Diecinueve años después de aquella primera panadería, la historia de Grupo Carolo demuestra que la gastronomía puede ser mucho más que un negocio: puede convertirse en una plataforma de inclusión, generación de empleo y expansión internacional.