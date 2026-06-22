Wall Street inicia la semana con un comportamiento dispar; SpaceX cae más de 9%

Wall Street tiene desempeños mixtos la mañana de este lunes. Los inversionistas regresan a las actividades mostrando dudas, después de un fin de semana largo y de la primer ronda de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Suiza.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.24% a 51,686.90 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, baja 0.22% a 7,483.87 unidades, y el Nasdaq cae 0.87% a 26,287.10.

La atención del mercado sigue en los esfuerzos de Estados Unidos e Irán para terminar con la guerra. Tras haber acordado la semana pasada la normalización progresiva del tránsito en el estrecho de Ormuz, se dio una primera ronda de diálogos.

Irán informó de avances en estas conversaciones, que tienen una hoja de ruta acordada para alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, habló de avances sobre el proyecto nuclear de Irán.

Sin información económica relevante por publicarse este lunes, los inversionistas se preparan para recibir más adelante en la semana el reporte del índice de precios del gasto en consumo personal, el indicador de inflación predilecto de la Fed.

Mientras tanto, en los valores individuales destaca la caída de Space X (-9.44%), el gigante espacial de Elon Musk recién salido a bolsa que se colocó a la altura de Amazon (-4.44%) por capitalización y que extiende su caída desde máximos.