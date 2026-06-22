Mundial 2026: Calendario de partidos del 20 al 27 de junio

La FIFA dio a conocer el calendario correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 para la semana del 20 al 27 de junio, un periodo en el que las selecciones participantes afrontarán compromisos determinantes en la lucha por avanzar a las rondas eliminatorias. Los encuentros se celebrarán en distintas ciudades de Norteamérica y abarcan actividad de todos los sectores de la competencia.

La jornada del 20 de junio estará dedicada a los grupos E y F. Entre los partidos programados destacan Alemania contra Costa de Marfil en Toronto, Ecuador frente a Curazao en Kansas City y Túnez ante Japón en Monterrey. Estos encuentros podrían comenzar a perfilar a los favoritos para avanzar a la siguiente fase.

El 21 de junio será el turno de los grupos G y H. España enfrentará a Arabia Saudita en Atlanta, Bélgica jugará contra Irán en Los Ángeles y Uruguay se medirá a Cabo Verde en Miami. La actividad de la fecha concluirá con el partido entre Nueva Zelanda y Egipto en Vancouver.

Para el 22 y 23 de junio, la competencia continuará con los grupos I, J, K y L. Francia enfrentará a Irak en Filadelfia, Noruega jugará contra Senegal en Nueva York y Argentina se medirá a Austria en Dallas. Al día siguiente, Inglaterra chocará con Ghana en Boston, mientras que Colombia enfrentará a República Democrática del Congo en Guadalajara.

Las jornadas del 24 y 25 de junio marcarán el cierre de actividades para los grupos A, B, C, D, E y F. México disputará su compromiso frente a República Checa en la Ciudad de México el 24 de junio, mientras que Sudáfrica enfrentará a Corea del Sur en Monterrey. Un día después sobresalen encuentros como Ecuador contra Alemania, Japón frente a Suecia y Turquía ante Estados Unidos.

Finalmente, los días 26 y 27 de junio concluirá la participación de los grupos G, H, I, J, K y L en esta etapa. Entre los partidos más atractivos aparecen Uruguay contra España en Guadalajara, Nueva Zelanda frente a Bélgica en Vancouver, Colombia ante Portugal en Miami y Jordania contra Argentina en Dallas. Estos encuentros definirán las posiciones finales de los grupos y a las selecciones que avanzarán a la fase eliminatoria.