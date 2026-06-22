China obliga uso de energías limpias desde agosto: incluye hidrógeno y amoníaco verde

El Gobierno de China implementará a partir del próximo mes de agosto una nueva normativa dirigida a impulsar el uso de energías limpias y que establecerá metas obligatorias de consumo para industrias clave, así como responsabilidades específicas de las administraciones provinciales para asegurar la integración de fuentes de energía renovable, incluyendo por vez primera fuentes como el hidrógeno y el amoníaco verde.

De este modo, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y la Administración Nacional de Energía de China han emitido conjuntamente una serie de medidas que entrarán en vigor a partir del 1 de agosto de 2026 con el fin de ampliar el consumo de energía renovable y promover su integración, su expansión y lograr un desarrollo de alta calidad, contribuyendo a cumplir el objetivo de reducción de emisiones de carbono en el plazo previsto.

En este sentido, un funcionario de la Administración Nacional de Energía ha indicado en declaraciones a Xinhua que esto se puede lograr estableciendo un objetivo mínimo de consumo de energías renovables para consolidar las obligaciones de industrias clave consumidoras de energía, así como estableciendo ponderaciones de responsabilidad en la integración de las energías renovables a nivel provincial.

Asimismo, el representante de la Administración ha destacado que las medidas incluyen "por primera vez" en la evaluación de estos mínimos el consumo de energías no eléctricas provenientes de fuentes renovables como hidrógeno y amoníaco.

Las autoridades chinas reforzarán la evaluación del desempeño y los incentivos para la implementación de las medidas, además de reservarse la posibilidad de imponer sanciones a las empresas clave consumidoras de energía que no cumplan con el objetivo mínimo, así como a las provincias y regiones que no cumplan con sus obligaciones, mientras que las empresas y provincias con un desempeño sobresaliente serán reconocidas por la autoridad energética del Consejo de Estado.