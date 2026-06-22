México cree que China está liderando la carrera de la IA frente a Estados Unidos

Casi la mitad de los mexicanos considera que China ya va por delante de Estados Unidos en capacidad e innovación en inteligencia artificial, de acuerdo con el estudio AI Global 2026 de Public First, una consultora británica de investigación de opinión y políticas públicas.

El 49% de los mexicanos cree que China lidera la carrera, frente a 36% que atribuye el liderazgo a Estados Unidos. La percepción local coincide con una tendencia internacional. En 11 de los 15 países incluidos en el levantamiento, la mayoría relativa ubicó a China por encima de Estados Unidos en IA. A nivel global, 42% considera que China está ganando, mientras 37% ve a Estados Unidos en primer lugar.

El reporte sostiene que 2026 marca el paso de la IA desde un conjunto de aplicaciones novedosas hacia uno de los motores más relevantes de la economía mundial. Public First encuestó a más de 18,000 personas en países avanzados y emergentes entre el 2 y el 25 de mayo de 2026, incluidos México, Brasil, India, Indonesia, Nigeria, Sudáfrica, Vietnam, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Japón, Polonia y Singapur.

Confianza en modelos estadounidenses

La encuesta muestra una brecha entre la percepción de liderazgo y la confianza de uso. En México, 41% dijo que se sentiría cómodo usando modelos de IA desarrollados en Estados Unidos, frente a 27% que expresó comodidad con modelos desarrollados en China. El país reconoce a China como una potencia ascendente, al mismo tiempo que mantiene una mayor disposición a utilizar tecnología estadounidense.

El estudio encontró que, a nivel global, 54% considera importante que un país pueda entrenar sus propios modelos de IA y 58% cree relevante fabricar chips avanzados. En México, 64% apoya la colaboración internacional en inteligencia artificial, una señal de que la opinión pública favorece una inserción con alianzas en lugar de un cierre tecnológico.

La encuesta también muestra que México conserva una actitud relativamente positiva hacia la IA frente a las economías occidentales. En el índice de sentimiento neto del reporte, el país aparece por encima de Brasil, Singapur, Sudáfrica y todas las economías occidentales incluidas. Estados Unidos y Reino Unido registran una caída fuerte del sentimiento hacia esta tecnología durante los últimos años, con una reducción cercana a 75% en la valoración neta desde 2023.

Empleo y centros de datos tensan la adopción

México recibe la IA con menos rechazo social que otras economías desarrolladas, lo que podría facilitar su incorporación en empresas, servicios públicos, educación, manufactura y atención al cliente. Esa ventaja social tiene condiciones. El reporte advierte que la familiaridad con la IA no genera confianza de manera automática y que las personas esperan planes concretos para atender los riesgos asociados con una tecnología de propósito general.

El empleo aparece como la principal línea de tensión. En México, 70% de las personas dijo que el gobierno debería priorizar la protección de empleos por encima de maximizar los beneficios económicos de la IA. La cifra muestra que la adopción tecnológica enfrenta un límite social. Los usuarios pueden ver valor en la IA y exigir que el Estado intervenga para evitar desplazamientos laborales o automatización desordenada.

La infraestructura también entró en la conversación pública, de acuerdo con el reporte. En México, 46% dijo que el país debería construir más centros de datos, frente a 20% que consideró que debería construir menos. A la vez, 23% señaló que estas instalaciones presionan los recursos locales de agua. La aceptación social de la infraestructura digital existe con preocupaciones ambientales y territoriales que pueden crecer conforme la IA demande más energía y refrigeración.

Public First estima que el mundo ha aprovechado menos de 10% de la oportunidad económica potencial de la IA disponible actualmente, calculada en 14 billones de dólares. También calcula que 47% del potencial económico de los próximos cinco años depende de qué tan preparados estén los países para tomar decisiones difíciles que integren la IA en la economía y la sociedad.

La opinión pública en México percibe que el centro de gravedad tecnológico se desplaza hacia China, mientras mantiene una mayor confianza práctica en modelos estadounidenses y exige protección laboral frente a la automatización. La competencia global por la IA pasa por desarrollar modelos avanzados, capacidad de cómputo, infraestructura, diseño de empleos y confianza social.