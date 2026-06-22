Chirey Stokcman: una nueva pick-up híbrida enchufable a diesel que va tras la BYD Shark y compañía

La Chirey Stockman es la nueva pick-up híbrida enchufable (PHEV) con motor diésel de la marca, un producto de alcance global que bien podría estar destinado a llegar a México en algún momento.

Chirey —Chery como se le conoce en el resto del mundo— está lanzando modelos en todo tipo de segmento para captar la atención de cuantos clientes sea posible. Por eso, su modelo más reciente apunta a un segmento de mucha popularidad, utilidad y, sobre todo, capacidad. Así es la nueva Chirey Stockman.

¿Qué es la Chirey Stockman y a qué rivales apunta?

Chirey StockmanChirey

Esta pick-up entra en el segmento mediano y se especializa en el grupo de las híbridas enchufables, buscando competir directamente con la BYD Shark, la Ford Ranger PHEV y la GWM Poer 500. Las únicas medidas reveladas hasta ahora corresponden a su longitud: 5.45 metros de largo.

Construcción tradicional y capacidades off-road

Mecánicamente es un producto interesante, pues se construirá sobre una plataforma tipo escalera, algo que beneficiará sus capacidades off-road y de trabajo. Bajo el cofre contará con un motor turbodiésel de cuatro cilindros y 2.5 litros que apoyará a al menos dos motores eléctricos. Estos motores podrán enviar su poder a las cuatro ruedas, e incluso la marca ya menciona tres bloqueos de diferencial —delantero, central y trasero—.

Si bien la marca no ha revelado las especificaciones completas, sí confirmó que la Stockman podrá cargar al menos 1,000 kg y arrastrar hasta 3,500 kg con un remolque con frenos.

Diseño exterior neo-retro

Por fuera lleva un diseño que podemos clasificar como neo-retro: sus formas robustas y cuadradas, mezcladas con luces de conducción diurna circulares, recuerdan a algunos productos de antaño. Como suele ocurrir en el segmento, contará con una buena dosis de plásticos en los contornos y protectores de bajos, entre otros detalles.

Interior: confort y uso recreativo

Chirey StockmanChirey

La única imagen revelada del interior deja ver un enfoque más cercano al confort y al uso recreativo que al trabajo duro. Apreciamos muchas superficies suaves, gran presencia de iluminación ambiental, una pantalla central enorme, cuadro de instrumentos digital, asientos tapizados en piel sintética y cargador inalámbrico para el celular, entre muchos otros elementos.

El nombre lo eligió el público (y Suzuki ya lo había usado)

Chirey (Chery) no siguió el proceso tradicional para nombrar este producto: la decisión la dejó en manos del público a través de un sitio web, donde se votó entre varias opciones: Ironbark, Longreach, Bushwalker, Outrider, Orca, Mate y Stockman.

Más de 12,000 personas participaron, y el nombre ganador resultó ser uno que Suzuki había usado en los años 70 para algunos de sus vehículos todoterreno. Pese a ello, Suzuki aceptó el uso del nombre e incluso mencionó que se siente halagada de que siga siendo relevante en la industria y que siempre estará vinculado a su historia.

¿Cuándo llega la Chirey Stockman y vendrá a México?

Este modelo se presentará primero en China. Fuera de su mercado local, Australia será el primer país en recibir la camioneta hacia finales de 2026, para luego expandirse a otros mercados.

Por ahora no sabemos si llegará a México, pues la marca planea lanzar primero su pick-up Himla antes de terminar 2026. Esta es un desarrollo más accesible y adaptable tanto al trabajo como al doble propósito. Probablemente el éxito de ese modelo dictará la viabilidad de traer la Stockman a nuestro territorio.