Estados Unidos suspende temporalmente sanciones al petróleo de Irán 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes que va a suspender temporalmente las sanciones contra Irán para permitir que la República Islámica produzca, venda y suministre petróleo crudo y productos derivados hasta el 21 de agosto.

Todas las transacciones que antes estaban prohibidas y que se referían a la producción, venta y transporte de petróleo crudo de origen iraní "quedan autorizadas hasta las 00:01 horas, hora de verano del Este, del 21 de agosto de 2026", según una licencia publicada por el Departamento del Tesoro.

"La incansable mediación de Pakistán y Catar ha permitido avances importantes para poner fin a la guerra del Líbano", afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi.

"Se han levantado las restricciones a las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos, se ha levantado el bloqueo, se han desbloqueado algunos activos congelados y se ha puesto en marcha un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Irán".

El precio del petróleo Brent del mar del Norte, que este lunes ya cotizaba en torno a los 80 dólares el barril —tras haber alcanzado un pico de 126 dólares a finales de abril a causa de la guerra—, cayó a 77.5 dólares tras el anuncio.

La semana pasada, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento que sienta las bases para una ronda de negociaciones de 60 días, tras casi 40 días de guerra a los que siguieron semanas de un alto el fuego inconcluso y a menudo incumplido.

La nueva fase de diálogo comenzó el domingo en Suiza, con el objetivo de alcanzar en un plazo de 60 días prorrogable un acuerdo definitivo en cuestiones como el programa nuclear iraní o las sanciones internacionales contra Teherán.

"Sentamos bases muy buenas para un acuerdo final exitoso", declaró el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en el lujoso resort de Burgenstock, cerca de Lucerna, en los Alpes suizos, donde tienen lugar las conversaciones.

"El acuerdo final es la casa. Aún no construimos la casa, pero pusimos unos cimientos sólidos", añadió.

El vicepresidente aseguró, por ejemplo, que Irán había aceptado el regreso al país de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Lo calificó de "primer paso hacia la desnuclearización permanente".

Teherán, que no confirmó esta información, suspendió hace un año su cooperación con esa agencia de la ONU y prohibió a sus inspectores acceder a instalaciones nucleares clave bombardeadas por Estados Unidos e Israel durante la guerra de 12 días de 2025.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, afirmó que se produjo "una muy breve discusión sobre el tema nuclear, pero no se discutieron detalles" y las conversaciones sobre ese asunto no han empezado.

"Avances alentadores"

En las semanas y días previos a las reuniones entre Irán y Estados Unidos, los repetidos enfrentamientos en Líbano amenazaron con hacer descarrilar las conversaciones, con amenazas iraníes de volver a bloquear el estrecho de Ormuz.

El acuerdo establece el cese de hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano, una de las principales reivindicaciones de Teherán.

Pero los dirigentes israelíes discrepan. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, declaró que sus "soldados desplegados en el sur del Líbano disponen de una libertad de acción total para neutralizar cualquier amenaza directa o potencial contra ellos o contra los habitantes del norte" de Israel.

"El ejército israelí no está sujeto a ninguna restricción en este asunto", añadió sobre sus tropas, que combaten al movimiento proiraní Hezbolá.

Pakistán y Catar, como países mediadores, aseguran que Teherán y Washington establecieron líneas de comunicación para atajar las hostilidades en territorio libanés y mantener abierto el estrecho de Ormuz.

A principios de la guerra, Irán cerró esa vía por la que antes circulaba un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial, lo que sacudió fuertemente la economía.

En las conversaciones en Suiza, las partes definieron "una hoja de ruta para alcanzar un pacto final en 60 días", indicaron Pakistán y Catar en un comunicado.

"Se han logrado avances alentadores, incluyendo la creación de un mecanismo para futuras conversaciones técnicas", agregaron, y citaron un canal de contactos para "evitar incidentes y fallas de comunicación" en el estrecho de Ormuz.

En el frente libanés, se creó una célula de gestión del conflicto en ese país.

Desde el 2 de marzo, las operaciones israelíes en Líbano han matado a 4.106 personas, según el último balance del ministerio libanés de Salud. En el mismo periodo de tiempo, el ejército israelí reportó el deceso de 36 militares.

Además, más de 11,000 edificios del sur de Líbano quedaron "completamente destruidos" por la guerra, indicaron este lunes el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) y el Consejo Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Líbano, un instituto público.

Ambas entidades evaluaron en 1,380 millones de dólares el coste de los daños causados por el conflicto.

"La incansable mediación pakistaní y catarí propició grandes avances para terminar la guerra en Líbano", comentó en X el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, tras la cita en Suiza.

"Se eximen las exportaciones de petróleo y petroquímicos, se levanta el bloqueo, se levantan algunos activos congelados y se pone en marcha un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Irán", agregó.

JD Vance prometió no obstante que su país se asegurará de que el descongelamiento de activos "no [contribuirá] a financiar el terrorismo".

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio viajará de martes a jueves a Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, según su oficina.

Y el equipo de negociadores iraníes acudirá a Omán para hablar sobre la gestión del estrecho de Ormuz, según la agencia de noticias Irna.

Teherán había mencionado la posible aplicación de "tarifas" para los barcos que deseen transitar por esta vía.