Gobierno y Canirac crearán una guía de cocina mexicana

La gastronomía y el turismo inician una nueva etapa de colaboración. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y la Secretaría de Turismo federal trabajan en la elaboración de una guía de cocineras y cocina mexicana que estará lista antes del próximo Mundial de fútbol, para que sea un referente oficial para los turistas internacionales que estarán en México.

Además, la Guía MICHELIN (que actualmente incluye 181 restaurantes de la Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León) se incorpora ya como parte de la Política Pública Gastronómica de México y está previsto que en el 2026 haya tres estados adicionales (para el 2030 se estima sean, al menos, 16 entidades en las que esté debidamente acreditada su calidad gastronómica).

“Hoy la gastronomía se vuelve un motivo de viaje. Un visitante puede tomar un avión sólo para conocer un destino con reconocimiento de alta calidad como la Guía MICHELIN. El 30% del gasto de un viajero se destina al consumo de alimentos y, cuando un estado se incorpora a la Guía, la derrama económica puede incrementarse hasta en un 125%”, comentó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez.

También se explicó que, como parte de las acciones realizadas junto con el sector privado, en la feria de turismo de Madrid (Fitur) en enero próximo se realizará El reto del taco, en su primera versión internacional en donde participarán en equipos combinados chefs de España y México para crear un taco-fusión de los países, de la misma manera como se realizó en el pasado Tianguis Turístico realizado en Baja California.

Dicho reto, cuya pareja ganadora recibirá un reconocimiento, después se llevará a las distintas ferias internacionales en las que participe México como una estrategia de promoción turística y gastronómica.

Por su parte, el presidente de la Canirac, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, destacó que la anunciada integración de la Guía MICHELIN (inicialmente el sector privado promovió la incorporación de México) a la política turística robustece la relación con las entidades involucradas y genera desarrollo económico.

Dicha acción, agregó: es un paso trascendente junto con otras iniciativas que estamos impulsando, como México de mis sabores, en torno al Mundial de fútbol, por lo pronto, estamos trabajando en capacitación de los colaboradores en el tema de inglés, en las tres ciudades sede en México, al igual que con las instituciones de seguridad para mantener las mejores condiciones para los visitantes.

Sobre la nueva relación entre las partes, el vicepresidente de Turismo de la cámara, Fernando Olivera, destacó que se desea mostrar “la indivisibilidad” entre el turismo y la gastronomía para aprovechar sus fortalezas en beneficio de México y, sobre todo, promover a nivel nacional e internacional la diversidad de los atractivos nacionales.