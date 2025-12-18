Buscar
Flautas de pavo con mole, receta fácil y perfecta para celebrar la Navidad

image

Una forma deliciosa y práctica de aprovechar el pavo, combinando la textura crujiente de las flautas con la profundidad y el carácter del mole mexicano.

Diego López

Las flautas son uno de esos platillos que conectan la cocina cotidiana con la tradición. Crujientes, doradas y versátiles, funcionan igual de bien como comida completa que como antojo para compartir. En esta versión, el pavo se convierte en el relleno ideal: ligero, jugoso y perfecto para absorber sabores intensos.

El mole, por su parte, aporta complejidad y profundidad. No se trata solo de bañar el platillo, sino de integrarlo como parte central de la experiencia: el contraste entre la tortilla frita y la salsa espesa y especiada hace que cada bocado sea equilibrado y reconfortante, ideal para una comida casera con aire festivo.

Flautas decembrinas

Ingredientes:

  • 2 tazas de pavo cocido y deshebrado
  • 1 taza de mole preparado (poblano, negro o el de tu preferencia)
  • 12 tortillas de maíz
  • ½ cebolla blanca, finamente picada
  • 1 diente de ajo, picado
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • Sal al gusto
  • Aceite suficiente para freír

Para acompañar (opcional):

  • Crema
  • Queso fresco desmoronado
  • Cebolla morada en rodajas
  • Ajonjolí tostado

Preparación:

  • En una sartén, calienta 2 cucharadas de aceite y sofríe la cebolla hasta que esté transparente. Agrega el ajo y cocina 30 segundos más.
  • Incorpora el pavo deshebrado, mezcla bien y añade ½ taza del mole. Cocina a fuego bajo durante 5 minutos, ajusta de sal y reserva.
  • Calienta ligeramente las tortillas para que sean manejables. Coloca una porción del relleno de pavo en cada tortilla, enrolla firmemente y asegura con un palillo si es necesario.
  • Fríe las flautas en aceite caliente hasta que estén bien doradas y crujientes. Escurre sobre papel absorbente.
  • Calienta el resto del mole y colócalo como base en el plato o báñalo ligeramente sobre las flautas.
  • Termina con crema, queso fresco, cebolla y ajonjolí al gusto.

Sirve de inmediato, cuando las flautas aún crujen y el mole conserva todo su aroma. Ideal para una comida completa o como platillo fuerte en una mesa para compartir.

