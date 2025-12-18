Flautas de pavo con mole, receta fácil y perfecta para celebrar la Navidad

Las flautas son uno de esos platillos que conectan la cocina cotidiana con la tradición. Crujientes, doradas y versátiles, funcionan igual de bien como comida completa que como antojo para compartir. En esta versión, el pavo se convierte en el relleno ideal: ligero, jugoso y perfecto para absorber sabores intensos.

El mole, por su parte, aporta complejidad y profundidad. No se trata solo de bañar el platillo, sino de integrarlo como parte central de la experiencia: el contraste entre la tortilla frita y la salsa espesa y especiada hace que cada bocado sea equilibrado y reconfortante, ideal para una comida casera con aire festivo.