España vs. Cabo Verde: 10 restaurantes de cocina española en CDMX donde puedes ver el partido

En México viven en la actualidad cientos de esáñoles y la Ciudad de México se ha convertido en uno de los principales escaparates de la gastronomía ibérica fuera de Europa. Para el debut de España en el Mundial 2026, Bistronomie revisó cuáles son los restaurantes españoles mejor evaluados por el público en Google Maps, donde miles de comensales han convertido a estos lugares en auténticos referentes.

La fama puede llenar mesas, pero en tiempos de Google Maps quienes realmente dictan sentencia son los comensales. Miles de usuarios califican cada semana restaurantes, recomiendan platos, señalan errores y reconocen experiencias memorables. Por eso, para el debut de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Bistronomie decidió mirar más allá de las campañas publicitarias y revisar qué dicen quienes efectivamente se sientan a la mesa.

La tarea no es menor. México alberga una de las comunidades españolas más importantes fuera de Europa. De acuerdo con el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), más de 210 mil ciudadanos españoles viven en territorio mexicano, muchos de ellos establecidos en la Ciudad de México, donde durante décadas se consolidó una escena gastronómica que hoy abarca desde históricos centros castellanos hasta sofisticadas propuestas de cocina vasca, gallega y mediterránea.

La popularidad en redes sociales puede generar filas, pero no necesariamente buenas experiencias. En una época dominada por influencers y contenido viral, la verdadera prueba de un restaurante sigue estando en la opinión de quienes pagan la cuenta. Por ello, este listado se construyó a partir de las calificaciones de Google Maps, una plataforma donde miles de comensales evalúan servicio, cocina, ambiente y relación calidad-precio, democratizando la crítica gastronómica más allá de la fama digital.

Catorze

Calificación Google Maps: 4.8 estrellas

Catorze se ha convertido en uno de los nombres que más conversación generan entre los aficionados a la gastronomía española contemporánea. Su propuesta logra un equilibrio poco común entre el respeto por las recetas tradicionales y una ejecución moderna que busca sorprender sin traicionar el origen de los platos. El resultado es una experiencia elegante, pero accesible, donde el producto es siempre el protagonista.

La recomendación es comenzar con sus tapas para compartir y después avanzar hacia alguno de sus arroces, que se han convertido en uno de los principales motivos para visitarlo. La cocina cuida especialmente los fondos, los tiempos y las materias primas, algo que los comensales han reconocido hasta convertirlo en uno de los restaurantes españoles mejor valorados de la ciudad. Para ver el debut de España en el Mundial, pocos lugares ofrecen una combinación tan sólida entre cocina, ambiente y servicio.

Dirección: Av. Pdte. Masaryk 61, Polanco.

Torilla españolaCortesía

Castizo Roma

Calificación Google Maps: 4.8 estrellas

Castizo ha conseguido trasladar a la Roma parte de la energía de las tabernas madrileñas. No es casualidad que se haya convertido en uno de los favoritos de quienes buscan una experiencia relajada donde las tapas, las conversaciones largas y el futbol encuentran un punto de encuentro natural. El lugar tiene una personalidad propia que lo distingue de otros restaurantes españoles más formales.

Entre los imperdibles destacan las croquetas, la tortilla española, los montaditos y diversas preparaciones para compartir al centro de la mesa. La experiencia está pensada para comer sin prisa, pedir varias rondas y construir una comida alrededor de la convivencia. Precisamente por eso se perfila como uno de los mejores escenarios para seguir los partidos de la selección española durante la justa mundialista.

Dirección: Orizaba 74, Colonia Roma Norte.

La Quilla Polanco

Calificación Google Maps: 4.8 estrellas

La Quilla representa la tradición marítima de España. Desde su apertura se ha consolidado como uno de los grandes referentes para quienes buscan pescados y mariscos preparados con técnicas que remiten al norte de la península ibérica. Su cocina apuesta por el producto fresco y por preparaciones donde el ingrediente principal habla por sí mismo.

El menú ofrece desde pulpo a la gallega hasta pescados enteros y distintos tipos de arroces. La carta transmite una fuerte influencia de Galicia y del Cantábrico, regiones donde la cocina del mar forma parte de la identidad cultural. La alta valoración que mantiene entre miles de usuarios refleja una consistencia que pocas veces se logra en restaurantes especializados en productos del mar.

Dirección: Anatole France 133, Polanco.

Ajo Blanco

Calificación Google Maps: 4.7 estrellas

Ajo Blanco representa la cara más contemporánea de la cocina española en la Ciudad de México. El restaurante ha construido una propuesta donde conviven las recetas tradicionales con una visión moderna que busca conectar con nuevas generaciones de comensales. La cocina mediterránea es el hilo conductor de una carta amplia y versátil.

Los arroces son una apuesta segura, pero también vale la pena explorar las entradas y los platos marinos que han contribuido a construir su reputación. La selección de vinos españoles complementa una experiencia que funciona tanto para una comida de negocios como para reunirse a seguir un partido de la selección española rodeado de sabores familiares para cualquier aficionado ibérico.

Dirección: Pedregal 45 Col. Lomas Virreyes.

PaellaCortesía

Ekilore

Calificación Google Maps: 4.7 estrellas

La cocina vasca tiene en Ekilore uno de sus representantes más sólidos en México. El restaurante toma inspiración de las sociedades gastronómicas del País Vasco, espacios donde la comida funciona como punto de encuentro social y cultural. Esa filosofía se percibe desde que llegan los primeros platos a la mesa.

Las recomendaciones incluyen pintxos, txistorra, bacalao y distintas preparaciones de carne que reflejan la riqueza culinaria del norte de España. La cocina privilegia los sabores definidos y las técnicas tradicionales, características que han permitido al restaurante construir una clientela fiel y mantener una de las calificaciones más altas entre los establecimientos españoles de la capital.

Dirección: Aristóteles 239 Col. Polanco.

Centro Castellano

Calificación Google Maps: 4.6 estrellas y cerca de 11 mil reseñas

Si existe un restaurante capaz de resumir la historia de la gastronomía española en la Ciudad de México, ese es el Centro Castellano. Más allá de su cocina, el establecimiento forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones de españoles y mexicanos que encontraron aquí un punto de encuentro alrededor de la mesa.

Lo verdaderamente impresionante no es únicamente su calificación, sino haber mantenido una valoración tan alta después de acumular casi 11 mil reseñas. En su menú aparecen clásicos como la paella valenciana, la fabada asturiana, el lechón y distintas recetas tradicionales que han sobrevivido al paso del tiempo. Es un lugar donde el Mundial puede verse acompañado por décadas de historia gastronómica.

Dirección: República de Uruguay 16, Centro Histórico.

Zeru San Ángel

Calificación Google Maps: 4.6 estrellas

Zeru representa una de las expresiones más refinadas de la cocina española contemporánea en la Ciudad de México. Su propuesta combina una cuidada arquitectura, una selección rigurosa de ingredientes y una ejecución técnica que lo ha colocado entre los favoritos de la zona sur de la capital.

La carta se mueve entre pescados, mariscos, arroces y cortes de gran calidad. La experiencia destaca también por su atmósfera, ideal para quienes buscan algo más que una simple comida durante el Mundial. Es un restaurante donde la gastronomía española se presenta desde una perspectiva elegante y actual.

Dirección: Av. Revolución 1547 Col. San Ángel.

Mesón Puerto Chico

Calificación Google Maps: 4.6 estrellas

Durante años, Mesón Puerto Chico ha sido uno de los secretos mejor guardados para los amantes de la cocina del norte de España. Su propuesta gira en torno a los sabores tradicionales de Cantabria y otras regiones costeras donde el mar define la identidad culinaria.

Aquí conviene apostar por pescados, mariscos y recetas clásicas que han permanecido prácticamente intactas durante generaciones. La cocina evita artificios innecesarios y se concentra en respetar la tradición. Esa autenticidad explica buena parte de la lealtad que muestran sus clientes habituales.

Dirección: José María Iglesias 55, Col. Tabacalera.

Pata de Jamón serranoCortesía

Puerto Getaria

Calificación Google Maps: 4.6 estrellas

Inspirado en uno de los puertos gastronómicos más emblemáticos del País Vasco, Puerto Getaria ha logrado construir una propuesta enfocada en los sabores marinos. Su cocina pone énfasis en el producto fresco y en preparaciones que permiten apreciar la calidad de los ingredientes.

Los pescados, mariscos y arroces ocupan buena parte del protagonismo. Es una alternativa ideal para quienes desean disfrutar de una comida más ligera mientras siguen los partidos mundialistas. Su reputación entre los usuarios demuestra que la fórmula continúa funcionando.

Dirección: DaKota 159, Colonia Nápoles.

Vega

Calificación Google Maps: 4.6 estrellas

Vega forma parte de la nueva generación de restaurantes españoles que han apostado por reinterpretar la tradición sin perder sus raíces. Su cocina mezcla referencias clásicas con una presentación más actual, pensada para un público que busca experiencias gastronómicas contemporáneas.

Las tapas para compartir, los arroces y diversas preparaciones mediterráneas son algunos de los platos que más reconocimiento han obtenido entre los usuarios. Su calificación demuestra que ha conseguido conectar tanto con la comunidad española como con los comensales mexicanos que buscan explorar nuevos sabores ibéricos.

Dirección: Av. Revolución 1465, San Ángel.