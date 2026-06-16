Lectura1:00 min
Día del Padre: Receta de pollo estilo Sinaloa para celebrar y ver el Mundial 2026
Cuando se habla de la gastronomía sinaloense, la mayoría piensa en mariscos, aguachiles o camarones, pero existe otro protagonista que ha conquistado las parrillas del norte del país: el pollo estilo Sinaloa.
Su fama comenzó en ciudades como Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, donde las pollerías familiares desarrollaron una técnica basada en marinar el pollo durante varias horas con cítricos, especias y un toque de mostaza, para después cocinarlo lentamente sobre carbón de mezquite. El resultado es una piel dorada, ligeramente crujiente y una carne extremadamente jugosa.
Durante décadas, el pollo asado sinaloense se convirtió en una comida de reunión. Los domingos, las familias acostumbraban comprar pollos enteros para compartir después de los partidos de béisbol, una tradición profundamente arraigada en el estado. Con el paso de los años, el platillo se popularizó en todo México gracias a cadenas regionales y restaurantes especializados que llevaron esta receta fuera de Sinaloa.
Te puede interesar
Hoy es considerado uno de los estilos de pollo asado más reconocidos del país por su equilibrio entre acidez, especias y notas ahumadas, una combinación que lo vuelve ideal para celebraciones familiares como el Día del Padre.
Ingredientes
- 1 pollo entero abierto tipo mariposa (1.8 a 2 kg)
- Jugo de 4 limones
- Jugo de 2 naranjas
- 3 cucharadas de mostaza
- 4 dientes de ajo
- 1 cucharada de paprika
- 1 cucharadita de comino
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 cucharadita de pimienta negra
- 2 cucharadas de salsa inglesa
- 2 cucharadas de salsa tipo Maggi
- 3 cucharadas de aceite vegetal
- 1 cucharada de sal gruesa
Para acompañar
- Tortillas de harina
- Cebollitas cambray asadas
- Salsa tatemada
- Frijoles maneados
- Limones Preparación
Prepara el adobo
- Licúa el jugo de limón, naranja, mostaza, ajo, paprika, comino, orégano, salsa inglesa, salsa Maggi, aceite, pimienta y sal hasta obtener una mezcla uniforme.
Marina
- Coloca el pollo en una charola profunda y cubre completamente con el adobo.
- Refrigera entre 8 y 12 horas. Si puedes dejarlo toda la noche, el sabor será mucho mejor.
Cocción
En asador
- Cocina a fuego medio indirecto.
- Coloca el pollo con la piel hacia arriba.
- Cocina aproximadamente 1 hora y 20 minutos.
- Voltea únicamente una vez durante la cocción.
En horno
- Precalienta a 200 °C.
- Hornea durante 70 a 80 minutos.
- En los últimos 10 minutos activa el grill para lograr una piel dorada.
El toque viral
- Durante los últimos minutos barniza el pollo con una mezcla de:
- 2 cucharadas de mantequilla derretida
- 1 cucharada de miel
- Unas gotas de salsa picante
Esto genera un brillo espectacular y una costra ligeramente caramelizada que se ha vuelto tendencia en redes sociales. Cómo servirlo como en Sinaloa
Sirve el pollo troceado al centro de la mesa acompañado de tortillas de harina recién calentadas, cebollitas asadas, salsa martajada y frijoles maneados. En muchas familias sinaloenses también se acompaña con una cerveza bien fría o agua fresca de cebada.