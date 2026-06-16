Día del Padre: Receta de pollo estilo Sinaloa para celebrar y ver el Mundial 2026

Su fama comenzó en ciudades como Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, donde las pollerías familiares desarrollaron una técnica basada en marinar el pollo durante varias horas con cítricos, especias y un toque de mostaza, para después cocinarlo lentamente sobre carbón de mezquite. El resultado es una piel dorada, ligeramente crujiente y una carne extremadamente jugosa.

Durante décadas, el pollo asado sinaloense se convirtió en una comida de reunión. Los domingos, las familias acostumbraban comprar pollos enteros para compartir después de los partidos de béisbol, una tradición profundamente arraigada en el estado. Con el paso de los años, el platillo se popularizó en todo México gracias a cadenas regionales y restaurantes especializados que llevaron esta receta fuera de Sinaloa.

Hoy es considerado uno de los estilos de pollo asado más reconocidos del país por su equilibrio entre acidez, especias y notas ahumadas, una combinación que lo vuelve ideal para celebraciones familiares como el Día del Padre.