3 jugos verdes que pueden ayudar a controlar el azúcar, mejorar la digestión y desinflamar

El jugo de nopal suele aparecer en desayunos y dietas como una bebida capaz de “bajar el azúcar”. Ningún licuado controla por sí solo la diabetes, pero la composición del nopal sí permite integrarlo en una alimentación orientada a mantener niveles más estables de glucosa y favorecer el funcionamiento intestinal.

La clave no está solamente en agregar una penca a la licuadora. También importa con qué se mezcla, cuánta fruta contiene y, sobre todo, si se conserva o se elimina la pulpa.

Un jugo de nopal preparado con naranja, mango, piña, miel o jarabe puede concentrar más azúcar de la que parece. En cambio, al combinarlo con agua, verduras, hierbas aromáticas y una cantidad moderada de fruta, se obtiene una bebida con mayor proporción de fibra y sin necesidad de endulzantes.

Aunque popularmente se les llama jugos, estas preparaciones se acercan más a un licuado, porque se utiliza el ingrediente completo. Colarlas retiraría parte de la fibra que se busca aprovechar.

¿El nopal ayuda a controlar el azúcar?

El nopal contiene fibra soluble e insoluble, además de mucílagos, responsables de su consistencia viscosa. Estos componentes pueden retrasar la digestión y la absorción de algunos carbohidratos, lo que ayudaría a moderar el aumento de glucosa después de una comida.

Una revisión sistemática de estudios realizados en humanos encontró resultados favorables en la glucosa sanguínea después del consumo de cladodios, es decir, de las pencas comestibles del nopal. Sin embargo, los investigadores también observaron diferencias importantes entre las dosis, preparaciones y características de los participantes, por lo que todavía no puede considerarse un tratamiento contra la diabetes.

Su utilidad también depende del resto de la alimentación. Beber nopal no compensa el consumo habitual de refrescos, panes, postres o grandes porciones de carbohidratos refinados.

Para preparar un jugo de nopal con más fibra conviene utilizar una penca pequeña, suficiente agua y pocos ingredientes dulces. También debe evitarse colarlo.

Jugo de nopal, pepino y limón Es la alternativa con el sabor más fresco y una de las que requiere menos ingredientes. El pepino aporta agua y volumen, mientras que el limón ayuda a equilibrar el gusto vegetal del nopal. Ingredientes 1 nopal pequeño, limpio y sin espinas ½ pepino con cáscara El jugo de ½ limón 4 o 5 hojas de hierbabuena 1 taza de agua fría Hielo al gusto Preparación Lava y desinfecta el nopal, el pepino y la hierbabuena. Corta los ingredientes en trozos y colócalos en la licuadora con el agua y el jugo de limón. Licúa hasta obtener una bebida uniforme. Agrega más agua cuando resulte demasiado espesa y sirve sin colar. No necesita miel, azúcar ni jarabe de agave. La hierbabuena puede sustituirse por unas hojas de menta. Jugo de nopal, apio y perejil Esta preparación tiene un perfil completamente vegetal. Puede beberse con el desayuno o como parte de una comida, sin convertirlo en un sustituto de los alimentos sólidos. Ingredientes 1 nopal pequeño 1 tallo pequeño de apio ¼ de pepino 3 ramas de perejil El jugo de ½ limón 1 taza de agua Una pizca de pimienta, opcional Preparación Desinfecta los ingredientes y corta el nopal, el apio y el pepino. Licúa con el perejil, el agua y el jugo de limón. Sirve inmediatamente y sin colar. Para suavizar la textura puede agregarse media taza adicional de agua. No es necesario añadir sal. Quienes viven con hipertensión o siguen una alimentación baja en sodio deben ser especialmente cuidadosos con este ingrediente. Jugo de nopal, guayaba y chía La guayaba aporta aroma y un dulzor moderado. La receta utiliza solamente una pieza pequeña para evitar convertir la bebida en una mezcla cargada de fruta. Ingredientes 1 nopal pequeño 1 guayaba pequeña 1 cucharadita de chía 1 taza de agua Una pizca de canela, opcional Hielo al gusto Preparación Coloca la chía en una parte del agua y déjala reposar durante 10 minutos. Lava y corta el nopal y la guayaba. Licúa ambos ingredientes con el resto del agua y la canela. Incorpora la chía hidratada y mezcla unos segundos más. Bebe sin colar. No agregues más fruta para endulzar; cuando el sabor resulte intenso, la mejor opción es aumentar la cantidad de agua. Compartir por WhatsApp Compartir por Twitter Compartir por Facebook Compartir por Linkedin

¿Conviene beber el jugo de nopal en ayunas?

No existe evidencia suficiente para asegurar que el nopal tenga mayores beneficios cuando se consume en ayunas. Buena parte de los estudios sobre su relación con la glucosa ha analizado su consumo junto con alimentos y la respuesta del organismo después de comer.

Por esa razón, puede tomarse como parte del desayuno, pero no debería reemplazar una comida completa. Para obtener mayor saciedad conviene acompañarlo con alguna fuente de proteína, como huevo, yogur natural sin azúcar, queso fresco o leguminosas.

Tampoco es obligatorio beberlo todos los días. La diversidad de verduras, frutas enteras, cereales integrales y leguminosas sigue siendo más importante que depender de un solo ingrediente.

Lo que no debes agregar al jugo de nopal

Las palabras “verde” o “natural” no garantizan que una bebida tenga poca azúcar. Un vaso puede acumular cantidades considerables cuando se prepara con varias frutas, jugos embotellados o endulzantes.

Para conservar el propósito de estas recetas conviene evitar:

Azúcar, miel, piloncillo y jarabe de agave

Jugos industrializados

Varias piezas de fruta en un solo vaso

Leches o yogures previamente endulzados

Colar la bebida después de licuarla