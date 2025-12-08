Lectura2:00 min
Budín con pan duro, la receta más fácil para aprovechar el pan que sobra
Un postre nacido para evitar el desperdicio: el budín convierte el pan duro en una preparación suave, aromática y perfecta para arrancar la semana.
El budín tiene un origen humilde y profundamente práctico. Surgió en Europa durante la Edad Media, cuando el pan era tan valioso que ningún hogar podía permitirse desecharlo. Las familias encontraron en la mezcla de pan viejo con leche, huevos y azúcar una solución para rescatar lo que se endurecía con los días.
Ese recurso doméstico terminó convirtiéndose en un postre entrañable que cruzó océanos y se adaptó en América Latina, donde adquirió sabores propios y se volvió parte de la cocina cotidiana.
Hoy, frente al aumento del desperdicio alimentario, el budín recupera su sentido original. No solo rescata pan duro: propone una forma sostenible y deliciosa de cocinar con lo que ya se tiene. Es un recordatorio de que el buen comer también implica aprovechar, transformar y valorar cada ingrediente.
La magia está en devolverle vida al pan
La clave del budín está en permitir que el pan absorba la leche caliente perfumada con vainilla, canela y ralladura de cítricos. El pan se rehidrata, se deshace ligeramente y se convierte en una masa esponjosa que, tras el horneado, adquiere una textura entre flan y pastel. Es un proceso simple, pero con una profundidad aromática que evoca cocina casera, sobremesa larga y calidez.
Este postre admite variaciones infinitas: desde añadir pasas o nueces hasta incorporar chocolate, ron, café o frutas de temporada. Pero su esencia permanece: transformar lo que parecía destinado a la basura en un dulce reconfortante.
- Rinde: 1 molde mediano
- Tiempo aproximado: 15 minutos de preparación + 45 minutos de horneado
Ingredientes:
300 g de pan duro (bolillo, telera, baguette o pan dulce)
2 tazas de leche
3 huevos
½ taza de azúcar
1 cucharadita de vainilla
1 cucharadita de canela
Ralladura de 1 limón o naranja
2 cucharadas de mantequilla derretida
Pasas, nueces o chispas de chocolate (opcional)
Caramelo para el molde (opcional)
Preparación paso a paso:
Corta el pan duro en cubos y colócalos en un bowl amplio.
Calienta la leche con la vainilla, la canela y la ralladura de cítricos.
Vierte la leche caliente sobre el pan y deja que repose 5–10 minutos hasta que se ablande completamente.
Bate los huevos con el azúcar y la mantequilla derretida en un recipiente aparte.
Incorpora la mezcla de huevos al pan remojado y mezcla presionando ligeramente para integrar sin deshacer del todo.
Añade pasas, nueces o chocolate si deseas una versión más rica en textura.
Engrasa un molde o cúbrelo con una capa ligera de caramelo líquido.
Vierte la mezcla en el molde y nivela la superficie.
Hornea a 180 ºC durante 40 a 50 minutos, o hasta que al insertar un cuchillo este salga limpio.
Deja reposar 15 minutos antes de desmoldar, para que el budín termine de asentarse.