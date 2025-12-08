Budín con pan duro, la receta más fácil para aprovechar el pan que sobra

El budín tiene un origen humilde y profundamente práctico. Surgió en Europa durante la Edad Media, cuando el pan era tan valioso que ningún hogar podía permitirse desecharlo. Las familias encontraron en la mezcla de pan viejo con leche, huevos y azúcar una solución para rescatar lo que se endurecía con los días.

Ese recurso doméstico terminó convirtiéndose en un postre entrañable que cruzó océanos y se adaptó en América Latina, donde adquirió sabores propios y se volvió parte de la cocina cotidiana.

Hoy, frente al aumento del desperdicio alimentario, el budín recupera su sentido original. No solo rescata pan duro: propone una forma sostenible y deliciosa de cocinar con lo que ya se tiene. Es un recordatorio de que el buen comer también implica aprovechar, transformar y valorar cada ingrediente.

La magia está en devolverle vida al pan

La clave del budín está en permitir que el pan absorba la leche caliente perfumada con vainilla, canela y ralladura de cítricos. El pan se rehidrata, se deshace ligeramente y se convierte en una masa esponjosa que, tras el horneado, adquiere una textura entre flan y pastel. Es un proceso simple, pero con una profundidad aromática que evoca cocina casera, sobremesa larga y calidez.

Este postre admite variaciones infinitas: desde añadir pasas o nueces hasta incorporar chocolate, ron, café o frutas de temporada. Pero su esencia permanece: transformar lo que parecía destinado a la basura en un dulce reconfortante.